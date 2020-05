Los días de la cuarentena no han sido normales en el corregimiento de San Basilio de Palenque. “Súmate por una palenquera” piden ayuda en San Basilio ante la crisis del coronavirus.

La población permanece cerrada a los visitantes y en dos ocasiones las mujeres se han tomado las calles en una inusual protesta.

Con sus poncheras en la cabeza y calderos en las manos han salido en procesión pidiendo “ayuda” debido a que se han visto afectadas por la crisis sanitaria desatada por el coronavirus.

“Nos dirigimos al señor Presidente de Colombia para que extienda su ayuda humanitaria a este gremio de mujeres palenqueras que durante siglos de lucha han sido un gran aporte a la historia de este país”, dijo a PUBLIMETRO, Mauricia Padilla de 58 años, vendedora de cocadas.

Ellas promueven una iniciativa comunitaria bajo la consigna “Súmate por una palenquera” acopiarán donaciones en Cartagena y recibirán ayudas a través de varias cuentas de ahorros.

“No queremos que nos digan que estamos aquí para pedir. Nosotras siempre hemos sido unas guerreras y dependemos de nosotras mismas con la venta. No estamos mendigando sino que no hemos podido salir a trabajar”, resaltó Padilla, líder del movimiento.

El virus no ha llegado

Con apenas un solo centro de salud y sin acceso a agua potable, el coronavirus todavía no ha llegado a este corregimiento.

“No tenemos casos aún. Gracias a Dios el virus no nos ha tocado, pero si llegara sería muy difícil porque solo tenemos un centro de salud que no cuenta con los equipos. Hemos pedido que nos envíen brigadas de salud por parte de la Gobernación pero no han llegado”, afirmó Mauricia.

Actualmente como medida sanitaria en la población están prohibidos los velorios y lumbalús y lo que denominan “los tumultos o aglomeraciones” de personas. La única entrada de acceso al pueblo está cerrada y es vigilada las 24 horas del día por sus habitantes.

¿Qué ayudas han recibido?

San Basilio hace parte de la jurisdicción del municipio de Mahates y su alcalde, José Andrés Altahona, según registra la población, solo ha enviado 200 mercados, que no alcanzan para aliviar la crisis de las mil mujeres palenqueras que actualmente viven en este poblado.

“Llegaron muy pocas ayudas y además muchos mercados llegaron incompletos. Nos llamaron hace unos días para decirnos que iban a traer más pero ha llegado nada”, aseguró May Gualila Hernández de 38 quien subiste de la venta de dulces.

Esto está maluco

En Palenque, declarado por la Unesco como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad, aún no olvidan la visita del Presidente Duque y la promesa de convertir al corregimiento en un municipio de orden especial en el departamento de Bolívar.

“Nosotras no queremos sino que Duque vuelva y vea nuestra situación, por eso nos dirigimos a él, porque él debería reportarse por acá”, demandó Padilla.

La temporada de los meses de marzo y abril, una de las más fructíferas, en cuanto a la venta de dulces, no pudo darse a raíz de la cuarentena, por eso muchos de los recursos que reciben estas mujeres, la mayoría cabeza de familia, han sido escasos.

“Una se levanta y dice “esto está maluco”. Los hombres se dedican a la agricultura y este año no se ha dado nada, porque la tierra demora su tiempo en cosechar. Nosotras somos el único sustento del hogar, entonces hay hambre”, subrayó Hernández.

En Palenque los hombres siembran cultivos de ají, maíz, yuca, ñame, pero debido a la sequía, este año no han podido cosechar aún.

En muchas casas se han dejado de producir sus famosos dulces de caballito, cocadas y alegrías con coco y anís debido a que las mujeres desde hace meses no han logrado salir a trabajar a las poblaciones vecinas y a Cartagena.

“No queremos seguir siendo una foto bonita o una postal para los turistas esperamos que también vean nuestras necesidades en medio de esta pandemia”, concluyó Padilla.

¿Cómo puede ayudar?

Reciben donaciones en especie en la Fundación Alex Rocha, ubicada en la Calle de la Cantera # 33B – 106 Casa 62 (Cartagena) o en la cuenta de ahorros del Banco Davivienda No. 0577 0011 43 41 a nombre del Colectivo de Comunicaciones Kuchá Suto de San Basilio de Palenque con Nit: 900.638.671-0. Más información en [email protected] o en los teléfonos 321 5056062 – 320 7083292 – 313 5141135

En cifras

Hasta el cierre de esta edición el coronavirus había llegado a 6 municipios de Bolívar y 3 fallecidos.

Alrededor de mil mujeres palenqueras y sus familias se han visto afectadas por la crisis del coronavirus.

Hasta el momento solo han recibido 200 mercados en esta comunidad.

San Basilio de Palenque está ubicado a 50 km al suroriente de la ciudad de Cartagena.

Si quiere ver el video de la protesta en Palenque haga click aquí.

“Súmate por una palenquera” piden ayuda en San Basilio ante la crisis del coronavirus

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ.

Sigue nuestras noticias en Google News

También le puede interesar: