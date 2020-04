La exprimera dama participó con el expresidente en una sesión de preguntas y respuestas en Instagram. La respuesta con la que 'Tutina' de Santos se ganó los aplausos de los colombianos.

La tarde de este miércoles 29 de abril, el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sorprendió a sus seguidores en Instagram al proponer la popular dinámica 'preguntas y respuestas'.

Santos recibió todo tipo de preguntas, que a su manera y muy creativamente, respondió a los colombianos.

Pero no solo estuvo el expresidente, su esposa, María Clemencia Rodríguez de Santos, lo acompañó para responder algunas de las preguntas, entre ellas una con la que se ganó el aplauso de los colombianos.

Bajo la etiqueta "pregúntale a JuanPa", le indagaron a Santos por su esposa. Aunque la pregunta fue "¿dónde está nuestra elegante Primera dama?", la respuesta fue la que se ganó los aplausos.

"Cuando fui primera dama desde el principio dije que no me gustaba que me dijeran primera dama, yo creo que en Colombia todas las mujeres somos de primera", respondió en un video.

La respuesta con la que 'Tutina' de Santos se ganó los aplausos de los colombianos.

Sin lugar a dudas 'Tutina' la sacó del estadio con esta respuesta 😍🇨🇴 pic.twitter.com/HcdM6SEFd1 — Pille pues (@PuesPille) April 30, 2020

PARA MÁS INFORMACIÓN DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ.