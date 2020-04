El pasado 21 de abril, a través de su página en Facebook, anunciaron que a raíz de la situación que están viviendo por el coronavirus estaban trabajando en una alternativa de ventas a distancia. Almacenes Only se vuelve tendencia al sobreponerse a la crisis económica.

De esta manera aquellos ciudadanos que estuvieran interesados en hacer compras en la cadena lo podrían hacer.

Al parecer la innovación tecnológica que emprendieron a contrarreloj para hacer ventas online les está comenzando a dar resultados.

Esta semana la tradicional tienda se ha vuelto tendencia en redes sociales, donde muchos internautas han manifestado su cariño y apoyo a esta empresa tradicional colombiana.

Ver a Almacenes Only progresar y ‘reinventarse’ me gratifica el alma.

Me recuerda a cuando salía a mercar con mi mamá al supermercado Cafam o al almacén Ley en Kennedy central, pagábamos la factura de Cable Centro y luego pasábamos a comprar alguna cosita al Only.

— Tommy (@Mellamantommy) April 30, 2020