"Mantendremos el procedimiento de higiene y desinfección, vamos exigirles a los comerciantes para que se comprometan”: gerente Plaza Minorista

Edison Alexander Palacio Cardona, gerente de Coomerca Plaza Minorista, habló con PUBLIMETRO sobre el cierre de la principal central de abastos de Medellín al detectarse, inicialmente, 15 casos con coronavirus; los efectos del cierre, el proceso de la reapertura y lo que se aprendió de la crisis.

¿Cómo se había preparado la plaza para enfrentar la cuarentena obligatoria en sus inicios?

La Plaza Minorista una vez inició todo el proceso en el país de guardar y proteger la vida de las personas, también tomó sus medidas. La plaza tiene una facultad o diferenciador y es que convoca a muchas personas, aquí en su operación pueden haber 10.000 personas trabajando diariamente y un público flotante, desde la apertura hasta el cierre, que oscila entre las 12.000 y 15.000 personas. Es una concentración masiva por lo que la plaza tiene un gran significado para Medellín y el área metropolitana.

Una vez conocimos esa información, iniciamos con el cierre de algunas puertas, la Policía Nacional nos acompañó en hacer los controles de acceso, cuando se dictó la medida del pico y cédula, la empezamos a aplicar; se estableció el uso del tapabocas obligatorio, empezamos campañas de sensibilización y de educación tanto a los comerciantes como a los trabajadores de la plaza, instalamos 15 lavamanos gratuitos, suministramos los antibacteriales e iniciamos el proceso de desinfección de las áreas comunes y en los locales.

Entonces, si ya habían tomado todas esas medidas para enfrentar el contagio, ¿qué fue lo que falló?

No tenemos ni idea de donde salió la primera persona contagiada en la parte de carnicería. La Plaza Minorista recibe dos rutas turísticas y hasta los días previos de la cuarentena por la vida de la Gobernación de Antioquia, estaban ingresando a la plaza esas rutas, porque somos un centro cultural y eso es muy atractivo para el turismo. Sin embargo, no puedo establecer si fue o no por ese lado. Es muy difícil determinar qué fue lo que falló y se nos sale de las manos poder establecerlo.

¿Lo tomó por sorpresa el cierre obligatorio?

Me tomó por sorpresa a mí y las 10.000 personas que trabajan aquí, porque dos días antes; es decir, el 12 de abril, nos revisaron los protocolos y nos felicitaron por lo que habíamos hecho porque no éramos ajenos a lo que estaba pasando. Teníamos un anillo de seguridad de 24 policías para evitar las aglomeraciones alrededor y la plaza se movía al 40% de lo habitual.

¿Cuál es el efecto real de lo que significó el cierre y a cuánto podrían ascender las pérdidas?

Aquí hay 3300 locales comerciales, trabajan hasta 10.000 personas y eso se traduce en el número de familias que dejaron de recibir sus ingresos. Además, aquí la mayoría son empresas y el más pequeño comerciante es régimen simplificado, así que todos se quedaron con una gran cantidad de obligaciones por pagar, que son muy difíciles de cuantificar. Solo por decir algo, al día se pueden realizar transacciones bancarias superiores a los $12.000 millones y a eso habría que sumarle la gran cantidad de transacciones que se realizan en efectivo.

De las medidas que se tomaron por la emergencia, ¿cuáles son las que se deben mantener en el tiempo?

Una de las grandes medidas que nos ha servido para mejorar es el espacio interior, porque los pasillos de la plaza eran ocupados por estanterías, vitrinas u otros objetos para las exhibiciones. Esto en el tiempo se debe mantener. Otra es el procedimiento de la higiene y la desinfección, vamos a exigirles a los comerciantes para que se comprometan, eso no va a cambiar y seremos estrictos en el protocolo; vamos a establecer un día al mes para un cierre total y hacer una desinfección general, estamos trabajando en determinar el día.

Con la reapertura de la plaza, ¿cómo están los precios de los productos?

Los precios de los productos de la canasta familiar básica han bajado y hay muchos productos a muy buen precio. La Plaza Minorista es reguladora de precios en Medellín y el área metropolitana, y está preparada para recibir a los compradores.

La frase

"La plaza tiene un gran significado para Medellín y el área metropolitana", Edison Alexander Palacio Cardona, gerente de Coomerca Plaza Minorista.

Las cifras

14 días permaneció cerrada la Plaza Minorista mientras se realizaban los trabajos de desinfección.

Más de $12.000 millones de pesos se podrían mover al día solo en transacciones bancarias en la Plaza según Coomerca con datos del 2019.

3300 locales comerciales tiene La Minorista de Medellín.

24.000 personas podrían transitar diariamente por la plaza en un día normal, según Coomerca.

1800 personas ingresaron el primer día de la reapertura de la plaza el pasado martes 28 de abril.

