Policías habrían violado la cuarentena para jugar fútbol en Bogotá.

Los hechos se presentaron en el Club de la Policía de suboficiales, ubicado en la Calle 26 con carrera 68.

De acuerdo con LA FM, en un video ciudadano quedó registrado el momento en que un grupo de 14 personas disputa un partido de fútbol.

La persona que realizó la grabación retrató que los policías llevaban cerca de una hora disputando el partido, sin ningún tipo de protección e incumpliendo por completo el distanciamiento social decretado.

La emisora se comunicó con el director del departamento de Bienestar de la Policía, brigadier general Silverio Suárez, quien resaltó que debido a estos hechos se abrió una investigación para dar con los uniformados que infringieron las normas. También será investigado el personal a cargo del control del club que permitió esta situación.

Aparentemente, esta situación se presentó el sábado 25 de abril.

Es importante señalar que en desde esta semana está permitida la actividad física individual y al aire libre, con ciertas condiciones.

El horario de práctica de ejercicio individual es de 6:00 a.m. a 10:00 a.m., con un tiempo máximo de una hora por persona. La actividad física solo la podrán realizar personas entre los 18 y 60 años, los menores de edad no podrán salir de casa.

Las actividades permitidas son caminar, correr y trotar a intensidades leves, de nivel recreativo, no de alto rendimiento. La obligación de mantener el distanciamiento social entre una y otra persona.

