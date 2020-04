El crimen no da tregua incluso en cuarentena en Soledad, Atlántico. Madre e hija hospitalizadas por sospecha de coronavirus fueron víctimas de los ladrones.

Juliana Beltrán Arrieta y su madre de 71 años tuvieron que ser internadas en la clínica Asunción en Barranquilla por sospecha de coronavirus.

Sin embargo, días después de haber dejado su casa cerrada, recibieron mensajes de sus vecinos con la lamentable noticia de que los ladrones habían entrado a su hogar.

La madre de Juliana ingresó a través de urgencias por una falla cardíaca, pero ambas mujeres no pudieron volver a salir del hospital, porque las aislaron debido al virus.

No obstante tras practicarles las pruebas, estas salieron negativas como lo reveló el portal Zona Cero.

Las mujeres estuvieron aisladas del 16 al 23 de abril días cuando ocurriría el robo, en medio de la cuarentena.

El robo se dio en la carrera 40 número 30-17, barrio Costa Hermosa de Soledad.

“El viernes una vecina me escribe que si estaba en la casa y le dije que no. Ella me dijo que la reja de la puerta de la casa estaba abierta, me extrañó y me mandó fotos de la reja que estaba abierta, pero la puerta cerrada”, contó la mujer a Zona Cero.

Los delincuentes se robaron un televisor, un plasma de 40 pulgadas, una sanduchera, cafetera, licuadora y ropa, zapatos, maquillaje, accesorios como gafas, anillos y pulseras.

También intentaron incendiar la casa con un cortocircuito, pero el plan no le funcionó a los ladrones.

Las autoridades quedaron en revisar las cámaras de seguridad del sector para hallar a los responsables.

