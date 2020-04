Petro demandará a emisora Blu Radio por decirle que mintió con su enfermedad

La pelea entre el senador de Colombia Humana y la emisora radial Blu Radio, no cesa. Luego de que el político contara sobre su enfermedad y el director de Blu, Néstor Morales, lo pusiera en duda, las cosas han ido de mal en peor. Petro demandará a Blu Radio por hablar de su enfermedad.

Lo primero, en esta larga lista de ataques de un lado al otro, fueron las manifestaciones en redes sociales de los familiares del exalcalde de la ciudad, que trataron de "poco profesionales" a los periodistas del medio de comunicación.

Luego, una carta firmada por la familia de Petro, en donde pedían respeto por el senador y su vida privada y su salud, fue enviada a Néstor Morales, en donde exigían disculpas del periodista.

Pues Morales decidió responder la carta y aseguró que no pedirá disculpas de ninguna índole, porque no siente que deba hacerlo.

"Uno, no fue un comentario en tono burlesco. Lo que se dijo aquí y lo repito con la mayor seriedad para que no tengan dudas, sin burlarme: el senador Petro manipuló la información sobre su diagnóstico médico, para presentarse como una víctima de un cáncer que afortunadamente no fue", aseguró el periodista.

También indicó que Petro quiso autocompasión y que no violó la reserva médica, pues fue el mismo senador el que la hizo pública.

Mi respuesta, a la solicitud de disculpas y retractación de la familia Petro, es: lo siento, pero no. Los entiendo, pero opino diferente. No me retracto. No le puedo pedir a los opinadores que se retracten. Y no puedo pedir disculpas a un líder que está llamado, más que a todos, a no manipular y a decir siempre la verdad plena y no la verdad a pedacitos", dijo duramente el periodista.