Pastor y su esposa lloran desesperados porque no llenan la iglesia

Los videos del pastor evangélico de la iglesia Ríos de Vida, Miguel Arrazola y su esposa, nuevamente son tendencia en redes sociales.

Hace poco, recién iniciaron las medidas que prohibían las aglomeraciones de personas, el pastor y su esposa generaron polémica, porque pidieron el diezmo virtual.

Muchos indicaron que su sed de dinero era más grande que la situación que vive el país. Hoy, los pastores generan polémica por el llanto de ambos al ver la iglesia vacía.

En un video publicado en redes sociales, se puede ver cómo lloran en medio de su iglesia millonaria, por verla vacía.

En redes sociales las críticas no se han hecho esperar, pues consideran que en realidad no es sincero y que lo hacen para generar lástima y que no se le ve realidad.

Según el pastor, lo que le produce tristeza es que no pueda bendecir a sus feligreses, sino por una pantalla de un celular.

"Ahora todo me lo tienen que grabar, me duele. Mi intimidad, me has quitado la intimidad. Es frustrante imponer las manos sobre la gente ni ungirlas con aceite” asegura la mujer.

La cuarentena los tiene mal , no reciben el diezmo que quieren , ya no saben ni que payasada inventar en Ríos de plata 😂😂😂 . Posted by Gustavo Vásquez Peña on Saturday, April 25, 2020

