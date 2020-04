¡Atención! Fiscalía retira solicitud de cárcel para alcalde de Popayán

La Fiscalía desistió de la petición de cárcel para el alcalde de Popayán, Juan Carlos López, que le mintió al presidente Iván Duque, a los gobernadores y alcaldes con sus viajes por Europa.

Juan Carlos López, expresidente del Club Deportivo Los Millonarios, quien mintió en un formulario en donde se les preguntó a los asistentes a una reunión de casa de Nariño si habían viajado al extranjero, no irá a la cárcel.

"La Fiscalía tenía pensando solicitar la medida de aseguramiento pero en el día de hoy no hay interés en afectar la libertad del señor Juan Carlos López Castrillón toda vez que ha sido ampliada la medida de restricción obligatoria en circulación", indicó la fiscal encargada por la entidad.

"En consecuencia se hace innecesaria, desproporcional y esta Fiscalía retira la solicitud de la medida de aseguramiento debido a la época que estamos atravesando en Colombia de la pandemia del Covid-19″, apuntó la fiscal.

"Obviamente no acepto los cargos, señor Juez. Nunca en mi vida he tenido una imputación, nunca en mi vida he tenido una sanción, he sido un hombre honorable",aseguró López en indagatoria.