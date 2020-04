¿Concejal de Alianza Verde humilló a mujer indígena por ser minoría?

Un escándalo se ha armado en redes sociales por cuenta del senador Diego Laserna del Partido Alianza Verde, que en medio de una sesión virtual del Concejo, se fue en contra de concejala indígena, por ser minoría. Concejal humilló a mujer indígena por ser minoría.

De discriminador, de grosero y patán, han tildado al concejal que se hizo elegir bajo el eslógan #BogotáNecesitaMásNerdos, y que en la sesión quiso callar a la concejala Ati Quigua, que representa a los indígenas por el movimiento Mais.

En la sesión se discutía la decisión de la Presidencia del Concejo de Bogotá, de darle la oportunidad a partidos minoritarios, de presentar el mismo número de debates que otras colectividades.

En este punto, el concejal señaló que su bancada es la más grande con 12 concejales y que no lo permitiría.

"En cuanto a lo que decía la concejal Ati y espero que ahora no se tome otros 10 minutos hablando… A mí me alegra tener una colega indígena en el Concejo, pero la concejal está muy equivocada si cree que va a tener la misma participación y la misma voz que 12 concejales de Alianza Verde. Si ese es el orden en el que va a funcionar el Concejo de ahora en adelante, nos vamos a oponer los 12 concejales del Partido Verde. Porque la concejal Ati pesa lo mismo que la bancada Mira y que la U, bancadas con un concejal. Y no puede ser que nos digan que los 12 concejales pesamos lo mismo que bancadas con uno o dos concejales", aseguró el concejal.

El Concejal Verde @LasernaBogota ya siente la “superioridad” que le otorga ser de la bancada mayoritaria de @ClaudiaLopez en el Concejo de Bogotá, miren la forma en que desprecia a una concejal por el hecho de ser minoría indígena en el Cabildo. Es indignante. pic.twitter.com/kCH0HBqZ7k — Bogotá Firme (@bogotamuyfirme) April 25, 2020

Sin embargo, esto no fue lo más grave. Lo más grave fue la respuesta a una crítica al respecto, en donde Laserna, de la bancada de Claudia López, aseguró, despectivamente, que entonces Quigua debería ser la presidenta y que le sumaran Ecuador y Venezuela, en un caso que suena a discriminación y xenofobia.

Dios… debería ser presidenta entonces. Que le sumen Ecuador y Venezuela de paso — Diego Laserna 🌻 (@LasernaBogota) April 25, 2020

El concejal se explicó y pidió excusas. Aseguró que su intención no era ser grosero, pero que no podía permitir que bancadas grandes tuvieran los mismos debates que las bancadas más grandes.

Hay personas a quienes respeto mucho que me han preguntado sobre la intervención que hice el viernes respecto a la distribución equitatitiva de los debates en el concejo. Quisiera explicar mi posición y pedirle disculpas a la concejal @AtiQuigua por la manera en que la expresé. pic.twitter.com/tbpO38GMlW — Diego Laserna 🌻 (@LasernaBogota) April 26, 2020

Los comentarios no se hicieron esperar. Solo la concejal Mafe Rojas, de esa misma bancada se pronunció.