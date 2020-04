El presidente estadounidense Donald Trump sigue dando de qué hablar con sus declaraciones. (Video) Trump sugiere una "vacuna con desinfectante" para curar el coronavirus.

Este jueves 23 de abril, el presidente dio un nuevo comentario polémico en su rueda de prensa diaria.

El mandatario sugirió tratar el coronavirus con "una inyección" de "desinfectante" o con "luz solar".

Sabiendo que una de las principales recomendaciones para contener el virus es la desinfección de objetos, cree que podría funcionar en humanos.

"Veo que el desinfectante lo noquea en un minuto, en un minuto. ¿Hay alguna manera de que podamos hacer algo como una inyección dentro o casi una limpieza?", dijo el presidente Trump.

Además del desinfectante, Trump especuló con la idea de que se pudieran hacer tratamientos con "luz ultravioleta" a pacientes de COVID-19.

Inmediatamente, las autoridades sanitarias salieron a rechazar lo dijo por el mandatario. A través de su cuenta de Twitter, el Departamento de Salud del estado de Nueva York advirtió a las personas para no consumir ningún tipo de desinfectante por vía oral.

Do NOT ingest or inject Lysol or any other disinfectant as a treatment for #COVID19. Household disinfectants are poisonous and can cause serious harm or even death if swallowed or injected. Call the Poison Control Center for info about safe use of products: 212-764-7667 pic.twitter.com/fbOZds1YxL

— nychealthy (@nycHealthy) April 24, 2020