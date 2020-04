Las clases virtuales se han convertido en una dificultad para muchos alumnos en la cuarentena. Un estudiante tiene que recibir sus clases virtuales desde un árbol.

Como resultado del periodo de aislamiento por el coronavirus, todos los alumnos en el territorio nacional deben recibir sus clases de forma virtual.

Sin embargo, el caso del estudiante Tomás Gutiérrez Orozco, en el corregimiento de San Basilio, en el Piñón, Magdalena ha llamado la atención.

El joven de 18 años, alumno de Ingeniería de Sistemas, de la Universidad del Magdalena tiene que recurrir a treparse en un árbol en el patio para poder recibir las clases.

"No pude seguir manteniéndome en Santa Marta porque no tenía trabajo y me tuve que regresar para el pueblo. Aquí no hay una buena señal de internet", dijo Gutiérrez a El Heraldo.

Sus primos y varios docentes les han prestado datos desde sus celulares para que Tomás pueda "hacer maravillas" para afrontar su problema de conectividad.

Además lamentó que se está perdiendo varios talleres por no contar con una buena señal.

El joven está pidiendo ayuda al área de Bienestar Universitario de UniMagdalena para que le den solución a su caso.

