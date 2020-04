Decenas de venezolanos denuncian que no los dejan salir del país

La situación de los ciudadanos venezolanos no es sencilla desde ninguna orilla posible. Los problemas políticos y de orden institucional en el vecino país, empujaron a millones a migrar hacia los países de Latinoamérica.

Colombia, ha sido testigo del proceso y de muchas manera lo ha padecido, pues no ha habido orden, para que los refugiados, puedan obtener ayudas.

Aunque en un principio el Gobierno colombiano dispuso de los medios para los permisos de permanencia, esto solo se hizo por un tiempo y la situación irregular de miles, no es fácil.

Como si no fueran pocos los problemas de hambre, de informalidad, de atropello a los derechos humanos, ahora loa venezolanos, que abandonaron su país esperanzados en una salida al hambre, vuelven huyendo de la pandemia.

Miles han abandonado el país, regresando sin nada a Venezuela, a vivir los tiempos turbios en su patria. Sin embargo, la cosa no es sencilla, pues dinero no hay y según muchos de ellos denuncian, no hubo ayudas para ellos.

Este es el caso de Rosana Escobar de 26 años, que vino a Colombia huyendo del hambre. Trabajó como empleada de servicios generales en una casa en Bogotá, y ahora vuelve a su país, pues la familia que la empleaba no pudo seguirle pagando.

Con ayuda de sus empleadores, consiguió dinero para volver, en bus, hasta la frontera y pasando esta raya imaginaria, enfrentarse con las medidas del presidente Nicolás Maduro, pero en su tierra.

Sin embargo, lo que vio como una escapatoria a la pandemia de coronavirus y de hambre, se ha vuelto una odisea. No solo para ella, sino para unas 300 personas que intentan salir y volver a su país.

El pasado jueves, embarazadas, adultos mayores, jóvenes, niños y bebés, abordaron seis buses que los sacarían de Bogotá. Sin embargo, la realidad es que la Policía Metropolitana no los dejó salir y encargó a Migración Colombia, para que verificaran que todo está bien y pudieran salir.

Sin embargo, la entidad no apareció el jueves y los cientos de personas se movilizaron por toda la ciudad, buscando cómo salir. En buses llenos, sin material de protección adecuada y con hambre y sueño, los migrantes pasaron la noche en el frío capitalino.

"Vinieron y nos tiraron como ganado. Tenemos hambre, sed, no hay dinero, no tenemos donde comprar nada", cuenta la mujer que ya cumple 30 horas a la intemperie.

La situación es complicada y según la denuncia, Migración no los deja moverse del sitio y no tienen ayuda de Alcaldía, para comer, o poder movilizarse.

"Es muy triste que los colombianos no nos quieren aquí en su país, pero tampoco nos quieren dejar salir. Esto es humanitario. Ayúdenos, a salir. No estamos pidiendo más", asegura la mujer, del estado de Lara en Venezuela.

Niños, bebés y mujeres embarazadas, entre los primeros vulnerables en la tropa que busca avanzar.

La respuesta de la versión oficial de la oficina de Migración, no resuelve la situación de los migrantes y ya les hablan de que no los dejarán salir hasta el domingo, a pesar de que no tienen dinero para comer, ni en dónde quedarse.

Ante la situación crítica, de vulneración de derechos humanos, Migración no dio respuesta puntual a esta denuncia.

PUBLIMETRO se comunicó con Migración Colombia que dio esta respuesta:

"A la fecha, hay algunos grupos de ciudadanos venezolanos que tienen la intención de regresar voluntariamente a su país. Entendemos la situación de esta población, sin embargo, cualquier desplazamiento que se realice debe ser coordinado por las alcaldías con Migración Colombia. Esto con el fin de evitar represamientos en zona de frontera, teniendo en cuenta que el corredor humanitario habilitado, permite un número limitado de tránsitos hacia Venezuela.

Es importante recordar que estamos bajo una medida de aislamiento obligatorio y cualquier desplazamiento que se haga debe contar los permisos de las autoridades, ya que lo que buscamos es garantizar la seguridad no solo de los migrantes que retornan hacia su país, sino de las comunidades por las cuales deben hacer tránsito, incluyendo las comunidades receptoras en frontera.

Debemos destacar el trabajo que se viene haciendo con las administraciones locales, el cual a la fecha ha permitido el retornado voluntariamente a su país de más de 11 mil ciudadanos venezolanos, sin generar traumatismos o afectaciones en los puntos de salida, lo que podría llegar a pasar sino se cumplen con los protocolos establecidos".