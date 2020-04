Operadora de la línea 123 fue obligada a ir a trabajar aunque tenía coronavirus

La operadora de la línea 123 debió reportarse a trabajar a la oficina del sistema, aún cuando dio positivo por el coronavirus.

Luz Dary Cuervo es una operadora de la línea 123 de emergencias de Bogotá. En este cargo, ha debido contestar muchas llamadas relacionadas con el coronavirus. Pero la crisis hizo que esta mujer se contagiara del virus y, a pesar de las advertencias del gobierno, pusiera en riesgo a sus compañeros.

Cuervo relató a Semana que había tenido contacto cercano con el director de la línea, quien dio positivo el pasado 2 de abril. Dos días después, comenzó a tener tos, dolor de garganta y de oído, así como afección en la garganta. Llamó a su EPS, que solo hasta el 6 de abril envió un equipo para realizar la prueba.

"Yo vivo con mis dos hijas y mi padre, que es adulto mayor. Me aterraba la idea de poder tener esa enfermedad y de pronto contagiarlos. Avisé en la oficina lo que me dijeron en la EPS y me quedé en la casa hasta este domingo 19 de abril, cuando se acababa mi cuarentena" relató.

El mismo 19 se puso en contacto con sus supervisores de talento humano. Aunque aseguró que no había recibido el resultado de la prueba, se le ordenó regresar a la oficina. "Estuve el lunes en la oficina desde las 5:30 a.m. Llegué en taxi y durante el día tuve contacto con aproximadamente 10 personas, incluído mi compañero de puesto. Al terminar la jornada, a las 11:30 a.m., otro compañero me llevó a mi casa en su carro particular. Ahí íbamos con 3 personas más y antes de entrar pasé al supermercado. Mejor dicho, tuve contacto con un montón de gente", dijo.

La operadora de la línea 123 teme que haya contagiado a sus compañeros. El temor fue confirmado por el director de la línea, Carlos Camacho, otro más de los 1682 positivos por coronavirus. "Ahora lo más importante es practicarle las pruebas de covid-19 a los compañeros que estuvieron cerca a ella, para descartar nuevos casos de contagio al interior de la línea", dijo.

