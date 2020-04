Gustavo Petro no tiene cáncer. El líder político confirmó la noticia vía redes sociales, mientras permanece en cuarentena. La noticia desmintió a la que él mismo manifestó días atrás, en las que aseguró que padecía la enfermedad. Sin embargo, para fortuna de él no es víctima de esta enfermedad.

No obstante, su cambio de dictamen en pocos días hizo que muchos cuestionaran la estrategia del candidato a revelar la enfermedad. Al parecer, el excandidato presidencial tenía en su poder dos exámenes, uno en el que daba positivo y otro negativo. Pese a eso, Petro mostró el diagnóstico positivo hasta que se descartó totalmente su enfermedad.

Néstor Morales trató de embustero a Gustavo Petro al confirmarse que no tiene cáncer

Uno que cuestionó con fuerza las motivaciones de Gustavo Petro fue el periodista Néstor Morales. En medio de la transmisión del programa Mañanas BLU, en BLU Radio, el conductor no tuvo pudor para tratar de embustero al líder de izquierda.

"Le jugó políticamente, Petro tenía dos diagnósticos. Se lo voy a decir claramente: mintió, echó paja, es un embustero Gustavo Petro con su salud, no es cierto. En un diagnóstico decía que sí, el otro diagnóstico decía que no. ¿Por qué cogió favorablemente el que decía que sí?", aseguró Morales sin reparo alguno.

El periodista considera que Gustavo Petro usó el dictamen que más le favorecía para su juego político. "Usted no sale a informarle al mundo que tiene cáncer, eso me da pena. Es jugarle políticamente, Petro dice que no", afirmó Morales.

