Abren investigación por amenaza de muerte a médico en el norte Bogotá.

View this post on Instagram

Es inaceptable este y cualquier acto en contra del personal médico y trabajodores de la salud. Es un delito, es cruel, es vil, es triste, decepcionante podrían haber mil adjetivos para calificarlo . Pero lo peor es que duele como si fuese en contra de cada uno de nosotros. No podemos permitir que esto suceda a ninguno de nosotros, si no nos apoya el estado o las autoridades, entre nosotros tenemos que hacerlo. Hago un llamado a las autoridades, a los medios, esto no puede suceder. @minsalud @alcaldiadebogota @claudialopezcl @luisernestogl @ministeriodejusticiabol @fiscaliacol @eltiempo @noticiascaracol @noticiasrcn @lavozdelnorte1040am @revistasemana @caracoltv @caracolradio @vickydavilaperiodista @don.anestesiologo @doctor.negrete