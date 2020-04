Pequeños comerciantes del sur de Bogotá empezaron a abrir pese a la cuarentena

En múltiples barrios y zonas de comercio, los comerciantes del sur de Bogotá volvieron a abrir sus puertas desafiando a la COVID-19.

Este lunes se espera que inicie el regreso de más de 600.000 personas a sus trabajos en Bogotá. Aunque la alcaldesa Claudia López ha sido enfática en afirmar que no volverán las industrias, las obras sí retomarán su curso. También lo están haciendo muchos pequeños comerciantes del sur de Bogotá. En barrios como Restrepo y 20 de Julio volvieron a la actividad, con tapabocas, pero desafiando las medidas de cuarentena.

¿El motivo? Según dijeron algunos de estos comerciantes a RCN Radio, el problema está en la falta de recursos. Mientras la ciudad sigue en cuarentena, estos comerciantes del sur de Bogotá deben seguir pagando el arriendo de sus locales, las nóminas y los servicios públicos. Por esto, prefieren abrir que quedarse en sus casas aguantando hambre.

"Abrí porque la situación es insostenible. Esas largas que da el Estado, porque claro, hay que cuidarse, pero cuidarse uno con hambre es muy berraco", dijo uno de estos comerciantes a la emisora. Aseguró que su arrendador no le rebajó un peso del arriendo. "Me tocó pagar, porque esos privilegios que dijo el Estado, por acá no se ve. No sé si en otro lado, pero acá no".

El comerciante, que tiene un puesto de relojería y joyería, aseguró que su banco no le ha prestado dinero. "Es que viene la decisión entre si no lo enferma a uno el coronavirus, pues se va enfermar uno de algo porque, aguantando hambre pues se tiene que enfermar la gente. Entonces si no es una cosa, es la otra", dijo.

Un recorrido por este populoso sector del sur de Bogotá muestra más negocios abiertos. Ferreterías, montallantas, productos de belleza y misceláneas abren y cierran sus puertas varias veces al día. Además del temor al virus y a quedarse con hambre, temen a la Policía y a un comparendo por violar la cuarentena que supera el mes.

Siga a Publimetro en Google News.

También le puede interesar: