Desde que inició la cuarentena obligatoria, el Instituto Para La Economía Social (Ipes) comenzó a buscar ayudas para no desamparar a la población más necesitada de vendedores informales.

Para ello, habilitó diferentes medios de inscripción, para luego remitir la información a las secretarías de Integración Social y Planeación Distrital, quienes focalizan a la población y definen la clase de ayudas que se les va a entregar. A la fecha se han beneficiado 39.556 vendedores informales con transferencias monetarias y subsidios en especies.

Además de Bogotá Solidaria en Casa, la entidad es el canal ayudas humanitarias que llegan de entidades privadas. Recientemente, se entregaron ayudas de Corabastos a 200 vendedores informales.

Ipes se pronunció sobre video de mujer que denunció mal estado de los alimentos

Por redes sociales circula una grabación en la que una mujer advierte que algunos de los alimentos llegaron en mal estado.

Según dice, después de esperar durante tres horas, logró recibir el mercado. En el video muestra cada uno de los alimentos: "nos dieron papa, pero si miramos nuestra papa, se encuentra un poco dañada, no una no dos, sino casi todas (…) podemos ver tomates dañados, huele espantoso, horrible", detalla la vendedora y así continúa.

"Me gustaría que la alcaldesa recibiera esto para ver cómo se sentiría, sino se siente como uno: humillado", agrega.

PUBLIMETRO se contactó con el director del Ipes, Libardo Asprilla, para conocer su versión.

"Nosotros (Ipes) nos hemos dado en la tarea de gestionar ayudas humanitarias, no solamente con el sector público sino también con el sector privado (…) Corabastos se ha propuesto entregarle ayuda humanitaria a los vendedores informales durante todo el tiempo de confinamiento. La meta de ellos es dar por lo menos 10.000 ayudas humanitarias (…) en esta gestión el Ipes no ha invertido un peso, lo que ha hecho es la mediación para que les lleguen muchas humanitarias a nuestros vendedores que son los más afectados en esta situación, porque tenían su sustento de lo que venden día a día",

Según explicó, dentro de esas ayudas vienen alimentos perecederos y no perecederos. "A raíz de estas inquietudes referentes al video, le he pedido a Corabastos que porfavor en adelante, se abstenga de dar lo que es alimentos perecederos y que solamente entregue no perecederos. No seria conveniente que ellos suspendieran el proceso de ayuda", añadió.

A la mujer del video, el director "la invita", para que se acerquen a Corabastos y en esa medida, la corporación "le haga la atención debida". "Me parece lo mejor, hacer el acercamiento con la organización que está dando la ayuda humanitaria y que sigue con toda la buena intención de ayudarle a los vendedores", puntualizó.

Por redes sociales circula la grabación de otro vendedor informal que agradece por las ayuda humanitaria que recibió.

