Expertos dieron respuesta a la duda que ronda a muchas personas. ¿Se adhiere el coronavirus en la ropa mientras va caminando?

Las personas continúan realizando los diferentes cuidados recomendados para evitar la propagación del coronavirus, cuarentena, constante lavado de manos y distanciamiento social, han sido de las principales medidas tomadas.

Las personas en los últimos días se han visto obligadas a salir a las calles, únicamente cuando es estrictamente necesario.

Por eso ha surgido la duda de si la virus se adhiere a la ropa mientras se está caminando por la calle.

La respuesta de los expertos ha sido que, esto es poco probable debido a la aerodinámica.

Así lo publicó un artículo de The New York Times, donde aseguraron que por la aerodinámica es posible que el virus no se pegue a la ropa, el pelo o la barba en espacios abiertos.

Explican que al caminar se genera una barrera de turbulencia frente a esta, generando un "campo de protección" a medida que la persona se abre paso mientras camina. De este modo dicen que es poco probable que si el virus está en el aire este se pegue a la ropa.

Como también afirman que es poco probable que el virus esté en el aire, pues una vez alguien contagiado estornuda, este cae rápidamente al suelo.

Eso sí, los científicos recalcan que se deben seguir manteniendo los cuidados, y que en caso que una persona estornude sobre o mu cerca a usted, lo mejor es tomar las medidas pertinentes como el baño.

Respecto a los zapatos, recalcan que en calzado hay más bacterias que el coronavirus y que un hogar que se quita estos antes de ingresar a la casa, es más higiénico.

