¡Atención! Se amplía cuarentena en el país por coronavirus

El presidente Iván Duque anunció que el aislamiento preventivo, es decir la cuarentena por el coronavirus, se ampliará hasta el 11 de mayo y no terminará el 27 de abril, como se había estimado. Se amplía cuarentena en el país por coronavirus.

Así lo anunció en su programa 'Prevención y Acción', en donde señaló, que habrá ciertas excepciones.

"Hemos tomado la decisión de extender el Aislamiento Preventivo Obligatorio, inicialmente hasta el 11 de mayo, dándole cabida a otros sectores que puedan participar con protocolos y responsabilidad", señaló el presidente Duque.

Este es el decálogo de cómo se habilitará la vida en aislamiento inteligente, pero faltan muchas cosas:

Niños no volverán a los colegios:

Los niños y jóvenes deben estar en su casa, como mínimo, hasta el 30 de mayo. No se abrirán universidades ni colegios ni jardines infantiles con el fin de que los niños y más jóvenes no se conviertan en un vector de transmisión del virus para personas mayores y no haya una mayor propagación.

Adultos mayores de 60 años seguirán en casa:

Aunque hubo una fuerte restricción para los adultos mayores de 70 años, tras la muestra de que la población mayor de 60 años es la más afectada por el coronavirus, ya que el 75% de los fallecidos se registra entre los 60 y los 90 años. Por esta razón, los adultos mayores tendrán que quedarse en casa hasta finales de mayo.

Colombianos con preexistencias se quedarán en las casas:

Además de niños, jóvenes y adultos mayores, quienes también tendrán que mantener la cuarentena serán los colombianos que, sin importar su edad, presenten preexistencias que puedan hacer que el virus sea mortal en su caso. Así, quienes tienen diabetes, hipertensión, asma, problemas respiratorios en general.

Fronteras no se abrirán:

El país seguirá cerrado para impedir que ingresen a Colombia, por tierra, mar y aire. Del exterior no entrará nadie. Aún no se establece el protocolo con ciudadanos colombianos varados en otros países, para que puedan regresar.

Vuelos nacionales en vilo:

El Gobierno Nacional aún no define si los vuelos y rutas nacionales se reabrirán pasado el 27 de abril. Aunque en un comienzo se habló de que así sería, varios alcaldes, entre ellos Claudia López de Bogotá se han encontrado en oposición.

La rumba se aplazará por muy buen tiempo:

El Gobierno dejó en claro que los eventos públicos como conciertos, bares, discotecas y todo tipo de sitios públicos que involucren la aglomeración de la gente, no serán reabiertos en lo que serían 18 largos meses, que significarán un descalabre importante para este sector de la industria del ocio y el entretenimiento.

Si se puede, hay que teletrabajar:

El Gobierno insiste en que las empresas tendrán que mantener el teletrabajo si es posible. La idea es que salgan a trabajar la menor cantidad de personas que puedan cumplir sus funciones desde la casa. Esto descongestionará los sistemas de transporte público de las ciudades.

Los protocolos de seguridad se mantienen:

EL uso de tapabocas, de medidas de seguridad, de distanciamiento social, del no contacto físico se mantendrán. Así, que el uso de tapabocas, saludos sin contacto limpieza de manos, desinfección de superficies, tendrá que seguir en funcionamiento.

Ojos puestos en el transporte público:

El Gobierno le apostará a que las autoridades locales pongan atención en la revisión y protección del transporte público y los transportes masivos, ya que se consideran focos de contagio por las aglomeraciones.

Se velará por recuperar la vida productiva, más no la vida social:

Como lo ha anunciado el presidente, la vida social es una realidad muy lejana para el país. Lo importante será retomar la vida productiva y laboral..

