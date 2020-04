Claudia López, al borde de las lágrimas, explicó por qué se alargaría la cuarentena en Bogotá

La alcaldesa Claudia López reveló en medio de las lágrimas el motivo que le haría decretar una nueva cuarentena en Bogotá.

Claudia López ha sido uno de los personajes a los que más duro ha tocado la crisis del coronavirus. Como alcaldesa de Bogotá, López ha tenido que enfrentar decisiones como llamar a cuarentena, pedir grandes sumas de dinero para atender la crisis humanitaria asociada y atender las protestas de miles de bogotanos que no han recibido estas ayudas.

El costo de esta situación se vio en una entrevista que le realizó Yolanda Ruiz, directora de noticias de RCN Radio. La periodista preguntó a la mandataria cómo se sentía en medio de la crisis y la cuarentena en Bogotá. La respuesta, luego de varios segundos de silencio y con la voz quebrada, fue "angustiada. Muy angustiada".

"Cada mercado que nos demoramos en entregar en Ciudad Bolívar es una calamidad, yo lo sé, pero cada día que no podemos sacar un sector para que salga a la calle es un riesgo de muerte", continuó tras una pausa. Esto, luego de la dificultad que ha tenido la ciudad para entregar ayudas y que ha motivado protestas en la localidad.

La mandataria subrayó que, aunque la enfermedad llegó por personas que viajaron del exterior, los muertos estarían concentrados en sectores diferentes a donde estos residen. "Es la gente humilde que no fue al exterior, que no estuvo en Europa nunca, pero que trabaja o se encuentra en la calle, en TransMilenio con gente que sí estuvo", dijo.

La alcaldesa reveló, además, las crudas cifras que podrían darse si no se extiende la cuarentena en Bogotá. "Si no tengo este cuidado termino como Guayaquil, con muertos en la calle que no puedo enterrar (…). El día que en Bogotá mueran más de 172 personas al tiempo no tengo cómo enterrarlas, porque ese es el límite que tienen los hornos crematorios en Bogotá", dijo.

