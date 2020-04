(VIDEO) Denuncian a mujer que estaría rompiendo la cuarentena con una fiesta.

View this post on Instagram

En Mariano Ramos, oriente de Cali, una señora estaba rompiendo el aislamiento con una fiesta. Cuando los vecinos la interpelaron, la mujer respondió que bebía para matar las penas porque no tenía qué comer. La pregunta que todos hacen es por qué no compró comida en vez de ron #cuarentena #video #cali