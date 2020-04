Los futbolistas profesionales Michael Ortega y Jonathan Guzmán, decidieron apoyar el emprendimiento de la señorita Santander, Paula Camila Gualdrón. Futbolistas compraron un millón de pesos en empanadas para familias de escasos recursos.

A través de su cuenta de Twitter la reina dio a conocer que junto a su suegra estaban realizando empanadas vallunas, pues ya se gastó los ahorros, y debido a la pandemia y otros factores, se le ha hecho difícil conseguir trabajo.

Estoy ayudando a mi suegra a vender estas empanadas vallunas a 1.500 c/u porque ya se nos acabaron los ahorros y no tenemos ningún ingreso, agradezco si pueden ayudar difundiendo o comprando✨✨✨✨✨ En Bucaramanga!! pic.twitter.com/AqscNFjSKC — PAULA CAMILA (@PaulaCamilaGV) April 16, 2020

Futbolistas compraron más de un millón en empanadas para familias de escasos recursos

Un días después, el futbolista Michael Ortega le hizo la siguiente propuesta:

Te compro 1 millón de pesos en empanadas pero con la condición que se entreguen a las personas que están necesitadas en tu cuidad, así nos ayudamos todos que dices ? @PaulaCamilaGV https://t.co/NSgNOk2isk — Michael Ortega (@MichaelortegaJ) April 16, 2020

La publicación viral que fue compartida por varias personalidades, incluido Carlos Vives.

"Ya me gasté todos los ahorros, siempre he sido emprendedora y decidí escribir en redes sociales. No pensé que la publicación fuera a tener tanto alcance, ni que fuera a solidarizar tanta gente, porque no fueron solo los futbolistas, muchas personas más han decidido apoyarnos", dijo la señorita Santander, citada por Caracol Radio.

Según la emisora, con el dinero donado por los futbolistas se producen 667 empanadas que serán entregadas a familias más vulnerables la ciudad.

Esta noche habrá una entrega en una invasión del barrio Girardot.