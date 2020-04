Juan Manuel Santos se pone a disposición de Duque y pide rodear al Gobierno en la crisis

El expresidente y premio Nobel Juan Manuel Santos pidió apoyar al Gobierno Nacional en el manejo de la crisis del coronavirus.

El gobienro de Iván Duque ha debido dar múltiples bandazos en medio de la fuerte crisis provocada por el coronavirus. Las críticas que ha recibido de múltiples sectores habían tenido un hombre fuerte en silencio: el expresidente Juan Manuel Santos. El premio Nobel de Paz 2016 explicó este jueves por qué prefiere no opinar sobre el manejo que le da su sucesor a la pandemia.

Santos se sumó a la firma de una carta enviada al Fondo Monetario Internacional por líderes de países latinoamericanos. En ella planteó una hoja de ruta para atender la pandemia del covid-19 y la crisis económica que producirá. El motivo sería evitar el silencio de América Latina en una crisis en la que todo el mundo se está viendo afectado.

"Los países ricos toman las decisiones para salir de la crisis y, una vez que lo hacen, se vuelcan a ver cómo ayudan a los más pobres. Los países de ingreso medio quedan en el limbo", dijo Santos a W Radio.

Juan Manuel Santos hizo un llamado a rodear a Iván Duque y a su gobierno durante esta decisión. Incluso, se puso a sus órdenes para colaborar en el manejo de esta crisis. "Hay que dejar que los que mandan, manden. El presidente Duque sabe que si me necesita, ahí estaré. No es el momento de consideraciones políticas", aseguró.

Además, Santos criticó los anuncios en temas como el pago de servicios públicos y de arriendos que no se han cumplido. "Me preocupa que a veces la gente oye anuncios que no terminan llegando. Eso genera malestar social. De la palabra al hecho hay mucha demora y es donde la palabra "gerencia" entra a jugar", dijo.

