Desadaptados intentaron linchar a una médica porque creían que tenía coronavirus

Un grupo de personas trataron de linchar a una médica en zona rural del sur de Bolívar, que tuvo que encerrarse en su casa.

El rechazo del público en general a las personas que trabajan en el sector salud se ha agravado notoriamente en los últimos días. La preocupación de miles de personas con el contagio del coronavirus ha llevado a rechazar a sus vecinos médicos. Pero esta situación llegó a un extremo inconcebible en Magangué (Bolívar) este miércoles, como reveló Noticias Caracol.

Según el noticiero, un grupo de habitantes del municipio trató linchar a una médica de la comunidad. La profesional viajó a Cartagena durante el fin de semana, y tras volver a su municipio, se regó el rumor de que había dado positivo por el covid-19.

"En un semicírculo comienzan a gritarme que me vaya, que me vaya. Había un señor que decía que no respondían por lo que hacían y que me fuera. A lo lejos logré ver unas personas que tenían piedras en las manos", dijo la médica a Noticias Caracol.

La mujer tuvo que buscar a un palabrero para tratar de calmar la situación. También debió quitarse su uniforme de trabajo, pues la comunidad buscaba atacarla en plena vía pública.

En la conversación, la mujer también reveló la grave situación que viven ella y dos médicas compañeras en el municipio. "Los antibacteriales que llegaron allá no son como tal de marca sino como reenvasados y son más fragancia que alcohol. Nos envían un tapabocas cada dos semanas, no tenemos tapabocas para darle a las personas que asisten", afirmó.

