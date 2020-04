¿Y entonces? Revelan delicado problema de tapabocas caseros en la lucha contra el coronavirus

La escasez de tapabocas alentó la proliferación de iniciativas para fabricarlas de forma casera con distintos materiales. De hecho, cada vez se conocen más tutoriales en video e imágenes para que las personas lo hagan.

Muchas han sido las especulaciones en torno a la fabricación y uso de los mismos. Para algunos son eficientes, mientras que otros tienen otra opinión. De hecho, en las últimas horas se conoció una revelación importante.

Según, varios expertos, los tapabocas caseros no impiden que uno se infecte de Covid-19. Asimismo, existe una división de opiniones entre las instituciones sanitarias sobre si ayudan a no contagiar a los demás.

Herramientas tecnológicas que le ayudarán a mejorar su productividad en estos días Conozca algunas opciones para que sus días en casa sean más provechosos.

Tela, papel de cocina, filtros de café, botellas de plástico. Es muy variada la lista de materiales entre los que se puede elegir para confeccionarlos. No obstante, las opiniones sobre su verdadera eficacia contra el coronavirus son también distintas.

¿Cuál es el problema de tapabocas caseros en la lucha contra el coronavirus?

La infectóloga Belén Padilla, vicepresidenta del Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem), fue tajante. Ella afirmó que "no protegen a nadie, ya que, si está enfermo, filtran el virus. Además, si pretende protegerse de una infección, tampoco sirven de barrera".

Padilla coincidió con el criterio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien advirtió que las mascarillas confeccionadas con algodón pueden ser incluso una fuente potencial de infección, ya que, al no ser resistentes a los fluidos, pueden retener humedad y contaminarse.

Teniendo en cuenta que el coronavirus mide solo 120 nanómetros de diámetro, no hay garantías de que quede retenido en materiales no homologados. Por eso, tampoco es seguro y podría convertirse en un elemento de contagio.

No hay informes científicos que confirmen cuál es su nivel de efectividad. Eso sí, tanto expertos como organismos sanitarios coinciden en que, si se opta por su uso, es fundamental no dejar de llevar a cabo medidas como el lavado de manos, el distanciamiento social o no tocarse la cara.

Siga a Publimetro Colombia en Google News

También le puede interesar: