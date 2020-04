Ya no sorprende que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla,pronuncie las palabras "reforma tributaria" cada dos meses en el país. La vaciada del presidente a MinHacienda por proponer reforma tributaria.

En medio de la crisis más dura que ha vivido el país en su historia reciente, Carrasquilla habló de que debía venir una nueva reforma para suplir el gasto que se está haciendo en la salud y en los subsidios.

Esto generó un escándalo mediático, pues en momentos de recesión, nuevamente el Gobierno nos iba a imponer una reforma que quilmara las ganancias.

Y es que el Gobierno ya ha hecho dos reformas tributarias en menos de dos años, esta sería la tercera y caería en el peor momento.

No se sabe con quién consulta el ministro de Hacienda, pero evidentemente no es con el presidente Iván Duque, porque el mandatario no está para nada de acuerdo con la propuesta de su subordinado.

Así lo manifestó el primer mandatario en una entrevista, en donde aseguró que estos no son momentos para hacer un apretón fiscal a las personas en el país.

La vaciada del presidente a MinHacienda por proponer reforma tributaria

"Nuestra principal tarea, en momentos de pandemia y de crisis económica mundial sin proporciones, es defender la vida y salud de colombianos, al igual que a los más vulnerables; es proteger el empleo y, por supuesto, definir agenda nacional de recuperación social y económica", aseguró el mandatario.

"Por eso, no es momento de reformas tributarias y no está en la agenda del gobierno. Una vez salgamos de la crisis, todos unidos, como colombianos, definiremos el camino para fortalecer las finanzas públicas", apuntó dando un claro mensaje de regaño a Carrasquilla, que aún no se sabe a quién obedece y con quién comenta estas decisiones.

Por eso, no es momento de reformas tributarias y no está en la agenda del gobierno. Una vez salgamos de la crisis, todos unidos, como colombianos, definiremos el camino para fortalecer las finanzas públicas. (2/2) @AtlanticoEmi — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) April 15, 2020

NOTICIAS: La vaciada del presidente a MinHacienda por proponer reforma tributaria.