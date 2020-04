La frase de Duque por la que dicen que la cuarentena va a terminar pronto

En medio del programa diario, Prevención y Acción’, que se transmite de lunes a viernes por el Canal Institucional y es orientado por el presidente, Iván Duque soltó una frase que hizo pensar que la cuarentena se acabará muy pronto. La frase de Duque que evidenciaría fin de la cuarentena.

Entre todas las cosas que dijo, Duque aseguró que había que prepararse para volver a trabajar a las oficinas y empresas del país, que estuvieron sin empleados por un muy largo tiempo.

“Nosotros tenemos que ir diseñando una manera en la que podamos recuperar vida productiva más no vida social. Tenemos que prepararnos sicológicamente para eso”, expresó el presidente.

Sin embargo, fue muy específico en indicar que volverá el trabajo, pero no la rumba, no el fútbol, no las fiestas, no los conciertos.

“Tenemos que prepararnos para recuperar actividades productivas con normas de distanciamiento, con normas de higiene, con protocolos de bioseguridad. Tenemos que seguir haciendo un gran énfasis en la promoción del teletrabajo y tenemos, por supuesto, que, también, tener claro que no vamos a estar en actividades de entretenimiento”, expresó.

El presidente inició que el virus seguirá, a menos que se desarrolle una vacuna: "Este es un virus que va a estar presente, salvo que exista, una vacuna, un tratamiento efectivo, por más de 6 meses”.

Duque también indicó que se tienen que seguir tomando medidas: "El distanciamiento social, el uso del tapabocas, el constante lavado de manos será muy importante para conciliar que nuestro país recupere, después del 27 de abril, vida productiva”.

