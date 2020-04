El hecho se presentó hacia las 11:00 pm de este domingo, en la calle 141 con carrera 19, en la localidad de Usaquén. Irresponsable violó la cuarentena y terminó estrellando una patrulla en Bogotá.

Según las primeras versiones, el conductor del vehículo particular ocasionó el accidente de tránsito, ya que se estrelló al no percatarse de la presencia de la patrulla. El particular se volcó y el conductor resultó herido .

De acuerdo con Noticias Caracol, el sujeto le dijo a las autoridades que se iba para una cita con "alguien", cerca al sector en donde ocurrieron en los hechos.

Cabe recordar que los hombres y las mujeres dejarán de compartir la calle con el fin de reducir a la mitad la cantidad de personas que circulan por la ciudad.

Según el nuevo mandato, los ciudadanos saldrán en días alternos durante la cuarentena por el Covid-19: ellas los días pares y ellos los impares.

Así lo anunció la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien dijo en una rueda de prensa virtual que la medida de Pico y Género será obligatoria y con sanción por decreto a partir de hoy. La multa por no cumplir será de $936.320

La mandataria precisó que las personas transgénero circularán de acuerdo al género con el que se identifiquen porque "por fortuna, en Colombia se puede tener la identidad de género que cada uno escogió en la cédula".

