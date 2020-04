Mujer enfrentó a Duque porque no le dieron subsidio y así le respondió el presidente

El presidente Iván Duque no ha parado de dar entrevistas a diferentes medios de comunicación. En estas intenta responder las preguntas de locutores radiales de emisoras populares, las dudas de los mismos colombianos y hasta hace narrar goles a los periodistas. Mujer enfrentó a Duque por subsidio y él respondió.

Pues en una nueva entrevista con una emisora musical, en este caso con Olímpica Estéreo, la más escucha en el país, el presidente Duque respondió muchas cosas en medio de una hora en donde el tema central, nuevamente, fue el coronavirus.

Uno de los temas que más cobró relevancia fue el de los subsidios y las irregularidades que ha presentado el ingreso solidario.

Un mensaje de una ciudadana vulnerable, llamada Diana Rodríguez que vende arepas con chorizos en la calle, preguntaba por qué no era beneficiaria de ninguna ayuda, a lo que Duque respondió que tomaría los datos para ayudarle y ver qué estaba pasando.

Mujer enfrentó a Duque por subsidio y él respondió:

"Señor presiente, una pregunta. Soy cabeza de hogar y trabajo vendiendo arepas y chorizos en la calle y no salí beneficiada de ningún programa y tampoco salí beneficiada en la página solidaria", aseguró la oyente Diana Rodríguez en medio de la entrevista de Olímpica Estéreo.

Sin embargo, la pregunta fue muy bien tomada por Duque que decidió que se encargaría del caso personalmente para que la mujer pueda gozar del beneficio, ya que

"Pues por qué no me deja y anotamos los datos qui cuando terminemos la entrevista para hacerle seguimiento sobre esa base de datos porque me interesará conocer ese caso en detalle. Por qué no me consigue los datos de Dianita, y ahorita cuando terminemos la entrevista hacemos un seguimiento con mi equipo del Ingreso solidario, porque ese es el tipo de personas que deberían ser beneficiados por el programa", respondió Duque, con lo que le podría significar la buena suerte a Diana de ingresar al programa.