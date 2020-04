La impresionante cifra de conductores multados por infringir la cuarentena en Bogotá

Cifra de conductores multados por infringir la cuarentena en Bogotá.

Durante los controles de Semana Santa en las carreteras, las autoridades sorprendieron a miles de conductores violando la medida de aislamiento y la normas de tránsito.

"Estos controles no los hacemos para afectar económicamente a una persona. Los infractores al incumplir las normas y la cuarentena están exponiendo la vida de cientos de personas en la ciudad. Todos debemos cumplir la ley", aseguró el Comandante Operativo de la Policía de Tránsito de Bogotá, Teniente Coronel Gustavo Adolfo Blanco Niño.

Según la Secretaría Distrital de Salud, entre el 4 y el 12 de abril de 2020 se impusieron 5.623 comparendos, de los cuales 1.181 sanciones fueron por no respetar la cuarentena nacional en Bogotá.

En el mismo periodo las autoridades impusieron 4.442 comparendos por incumplir normas de tránsito.

Estas últimas fueron impuestas por no presentar los documentos del conductor o del vehículo, estacionar en sitios prohibidos, no acatar las señales de tránsito o los requerimientos de los policías en vía y a peatones y ciclistas por no obedecer las indicaciones de las autoridades.

Conforme con el balance, los sectores donde se impusieron la mayor cantidad de comparendos son en el sector de Abastos, en la localidad de Kennedy; avenida Calle 80, a la altura del Puente de Guadua, y la avenida Caracas con calle 57.

Cabe señalar que los conductores que violen la restricción deben pagar una multa de 438.901 pesos.