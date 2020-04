El coronavirus llevó al gobierno a tomar drásticas medidas. En primera instancia, decretó el cierre de fronteras. Posteriormente, decidió instaurar el aislamiento obligatorio. Y es que evitar la propagación es fundamental.

Razón por la que una de las grandes dudas gira en torno a lo que pasará después del 27 de abril cuando finalice la cuarentena obligatoria, ya que es incierto si se extenderá o habrá nuevas normas o todo regresará a la normalidad.

Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, le preguntó al presidente Iván Duque sobre lo expuesto por el ministro de Salud, quien en declaraciones con El Espectador habló sobre una posible cuarentena flexible.

El mandatario colombiano explicó en qué consiste y a qué refieren cuando hablan una apertura organizada.

"Muchos me han preguntado si el 27 volveremos a la normalidad, pero debemos empezar por sincerarnos. El coronavirus no se va el 27 de abril, ni el 27 de mayo ni el 27 de junio. Esta pandemia global estará entre seis meses y un año. Ante esos escenarios, los países no pueden permanecer en cuarentena de manera indefinida. Lo que los países deben hacer es prepararse para enfrentar esta situación. Por eso hemos venido hablando de un aislamiento preventivo, colaborativo e inteligente"

Posteriormente, dejó claro quiénes deberán seguir en cuarentena y hasta cuándo. Asimismo, reveló que no se realizarán eventos con gran aglomeración de personas por un largo tiempo.

"¿Qué quiere decir eso? Que a los mayores de 70 años los sigamos manteniendo aislados hasta finales de mayo. Segundo, que los jóvenes estén en la casa y no en las universidades ni en los colegios o jardines hasta finales de mayo para que no sean vectores de propagación. Tercero, no podemos pretender que después del 27 vamos al estadio. No, no habrá fútbol, no podemos ir a conciertos, ni a bares ni a discotecas. Habrá que dejar muchas prácticas de la vida social a un lado"

Por último, Iván Duque le envió un mensaje a las empresas y los diferentes sectores. De hecho, los invitó a tomar medidas y protocolos de cara a lo que se viene.

"En lo laboral, todo tendrá que irse moviendo al mayor teletrabajo posible y los distintos sectores tendrán que asumir protocolos de distanciamos, protecciones e higiene. Con responsabilidad y mirando bien la información, podemos retomar elementos de la vida productiva, pero teniendo como principal elemento la protección de la salud y de la vida"

Siga a Publimetro Colombia en Google News

También le puede interesar: