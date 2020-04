Delincuentes intentaron estafar a personas usando el nombre de médico fallecido por coronavirus

Las muertes por coronavirus de dos médicos en Bogotá, uno de 33 años y otro de 59, encendieron las alarmas en Colombia. De hecho, las reacciones por lo acontecido no se hicieron esperar.

Uno del centenar de fallecidos confirmados es el doctor Carlos Nieto, cuyas exequias tuvieron lugar en un cementerio del norte de Bogotá. Allí, el féretro fue transportado en una carroza fúnebre que además del nombre del médico llevaba una cinta con la inscripción "Aquí va un héroe".

Los pronunciamientos de sus familiares han dado de qué hablar. Y es que, según informaron en Blu Radio, "a través de un perfil de Facebook personas inescrupulosas se estarían aprovechando del dolor y el difícil momento por el que pasa su familia para pedir ayuda económica"

Así lo confirmó Sandra Rojas, madre del médico. “Hay una persona en Facebook que estaba pidiendo donaciones a nombre de mi hijo. No lo conocemos, no sabemos quién es ese señor. No es amigo ni de mi hijo ni de la familia. Nunca hemos pedido plata a nadie ni nada”.

