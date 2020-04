Daniel Coronell regresó al ruedo con sus columnas semanales en la página que creó con Daniel Samper, su colega que renunció en solidaridad con él. Daniel Coronell denunció cómo querían destruir su columna en Semana.

www.losdanieles.com se convirtió en la nueva plataforma en la que los dos periodistas publicarán lo que venían haciendo en Revista Semana, que despidió a Coronell por sus denuncias.

Pues muchos esperaban la columna de este fin de semana de Coronell, que recién despedido cuenta 'La historia no contada' y revela lo que fue su regreso a la casa editorial, en donde solo recibió malas noticias y malas prácticas para con su columna, la más leída de la revista.

Lo primero que cuenta Coronell es que se arrepintió de volver a los tres minutos de haber sido recontratado, pues en un almuerzo en Miami, sentado con tres poderosos de la revista, los descubrió hablando de él a sus espaldas sobre su contenido y cómo disgustaba a los uribistas que dirigen la revista.

Daniel Coronell denunció cómo querían destruir su columna en Semana:

"En la mesa estaban la presidenta de Publicaciones Semana María López, el director de la revista Alejandro Santos, el accionista Gabriel Gilinski y yo (…) Volví y los sorprendí diciendo que para Sandra -refiriéndose a la exministra uribista Sandra Suárez, gerente de Semana- mi regreso era una mala noticia, discutían sobre quien se animaba a contárselo. Cuando me vieron, bogotanamente cambiaron de tema. En ese instante pensé que lo mejor sería reconsiderar y no volver pero me dio vergüenza decirlo, sobre todo con María", contó el columnista en su columna.

Pero eso no fue todo. EL periodista reveló cómo empezaron a filtrar su columna a allegados del expresidente Álvaro Uribe, días antes de que esta saliera publicada.

"Dos veces me percaté de que mi columna era filtrada desde la tarde del viernes a personas cercanas al expresidente Álvaro Uribe", señaló el columnista.

También contó que empezaron a usar artimañas para que su columna dejara de ser leída y que cuando se percató, nadie le respondió para contarle qué estaba pasando.

"Lo último que sucedió fue que empezaron a cambiar el nombre del URL de la columna lo cual ocasiona dificultades para los usuarios que llegan a ella a través de los buscadores de internet, que son la mayoría. Es decir, disminuye el tráfico. Mientras para los demás columnistas se conservaba el título de su artículo, el mío era cambiado como si quisieran impedir que se leyera. Cuando pedí explicaciones no me dijeron nada por muchos días. Finalmente la respuesta del “Chief Digital Officer”, que maneja contenido pero no le reporta a la dirección editorial sino a la gerente Sandra Suárez, fue “olvídate”. Cuando insistí me dijo que no volvería a pasar pero no se tomó la molestia de explicarme porque había pasado", relató el columnista.

Así, Coronell contó cómo le hicieron seguimientos a sus columnas y cómo le llegaban mensajes amenazantes del dueño de la revista, con el fin de que cambiara su línea editorial y luego cómo fue despedido.

Ahora, Coronell tiene el espacio en donde promete seguir publicando y hablando con sus seguidores.