(Video) El conmovedor mensaje de un joven a su madre enfermera

View this post on Instagram

I’ve cried so much watching this beautiful video made by a son and dedicated to his healthcare worker mom who, at 60 years old, insisted on continuing to work double shifts in order to be able to continue to care for her patients despite the fact that they had offered to let her stay home because of her age…THANK YOU HEALTHCARE HEROES all over the world!!! We are indebted to you and hope you feel our love!✌️😷💪😘🎶🌻❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #Repost @luzmadoria with @get_repost ・・・ Cuando nuestra querida @gloriaestefan produjo y grabó esta canción escrita por @gianmarcooficial en el 2003 no se imaginó que en el 2020 habría una pandemia y que @haroldalvizuri un hijo orgulloso de su mamà que es enfermera en Perù le dedicaría esta canción ahora en la voz de @nickifav Hoy todas estas almas talentosas estàn unidas sin saberlo en este homenaje que hoy nos eriza la piel y nos arruga el corazón. Mira @emilioestefanjr cuantos corazones se vuelven a abrir hoy gracias a tu maravillosa producción y al corazón grande de un hijo agradecido por una madre tan valiente. 👏👏👏👏👏👏