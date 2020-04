Contagiada violó cuarentena e infectó a un bebé, a una niña y tres adultos

Un caso de irresponsabilidad y de inconsciencia tiene aterrado a todo un pueblo en el departamento de Caldas. Una mujer de 65 años, diagnosticada con coronavirus el pasado 30 de marzo, contagió a cinco personas en La Dorada. Contagiada violó cuarentena y contagió dos niños y tres adultos.

La mujer, que sabía que estaba enferma, salió a las calles y contagió a un bebé de dos años, a una niña de 13 y a tres adultos, por su responsabilidad.

El caso se conoció, luego de que las autoridades sanitarias del pueblo decidieran trazar el cerco epidemiológico de los nuevos contagiados con el Covid-19 en el municipio.

El alcalde de La Dorada, César Alzate, explicó que los casos de dos mujeres de 56 años, un niño de 2 años, una niña de 13 años, un señor de 70 años, están relacionados con la mujer de 65.

"Lo triste es que esta señora no fue juiciosa, porque no se quedó en casa y no hizo la cuarentena. La vimos recibiendo visitas", aseguró el alcalde en un Facebook Live.

Además, el alcalde informó que cuando le hicieron la prueba, la mujer no estaba en casa: "Todos esos actos hacen que otras personas entren en ese nivel de riesgo", señaló.

A pesa de que el caso ya deja a varios contagiados, por la irresponsabilidad de una sola mujer, el alcalde aseguró que no quiere buscar culpables, pero sí quiere crear consciencia para que los casos no se expandan en el municipio y departamento.

Hasta el jueves, el departamento de Calda registraba 24 casos de contagiados con coronavirus.

