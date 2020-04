En medio de una entrevista con El Espectador, la alcaldesa de la ciudad, Claudia López, aseguró que Bogotá tiene que dejar atrás el modelo de estratificiación que se mantiene en la capital colombiana. Claudia López propone que se acaben los estratos en Bogotá.

La estratificación económica, un modelo para división social de los más pobres y los más ricos, con el fin de entender cómo deben pagar servicios y que está contempla en la Ley 505 de 1999, busca, según la definición de la Secretaria de Planeación Distrital:

"Es un instrumento técnico que sirve para la asignación de subsidios y contribuciones en servicios públicos domiciliarios (agua, alcantarillado, aseo, luz y gas)".

Sin embargo, a la mandataria de la ciudad le parece una desgracia y que realmente no funciona, pues según ella, no responde a las necesidades de la ciudad y no refleja la situación económica de los ciudadanos.

Ella misma, asegura que vive con la senadora Angélica Lozano en un estrato 3, que pertenecería a la clase media baja y gente pobre, que evidentemente no se corresponde con el estilo de vida de las dos políticas.

“¡A mí me da una vergüenza! Yo vivo aquí, en un edificio viejito que es estrato 3, pero aquí vive la alcaldesa de Bogotá y una senadora (…) Esta vivienda, por ser estrato 3, recibe un subsidio. Es absurdo”, añadió.

La alcaldesa aseguró que vamos a tener que olvidarnos de ese modelo y hay otra propuesta sobre la mesa:

“Vamos a tener que olvidarnos de esa estratificación, no dice nada, no está conectado con qué ingresos tiene la gente. Tenemos gente en estrato 3 o 4, pero que realmente tiene muy poquitos ingresos. También tenemos a gente de estrato 2 pero que tiene más ingresos", señaló al medio de comunicación.

El cambio sería por empadronamiento social, en donde se haría "un censo general; no solo de Sisbén, no solo focalizado en los que más lo necesitan, sino a todos”, que buscaría “saber exactamente en cada vivienda quién vive y qué ingresos tiene reales para poder focalizar las ayudas en función de los ingresos y la vulnerabilidad económica y no en función de los estratos, que son muy equivocados”.

