Presidente Iván Duque contó la estrategia que seguiremos después del 27 de abril los colombianos

Tras la ampliación del periodo de la cuarentena nacional obligatoria que iba a ir hasta el 13 de abril y que el Gobierno prolongó hasta el 27 de este mismo mes, muchos se preguntan qué es lo que seguirá. La estrategia que seguiremos después del 27 de abril.

El Gobierno aún no lo tiene muy claro, pero se evalúan las posibilidades. Así lo dejó ver el presidente Iván Duque en medio de una entrevista con Candela Estéreo, en donde le preguntaron si saldremos de la cuarentena y volveremos a la vida normal.

"Nosotros hemos venido tomando decisiones, de la mano de los epidemiólogos, con los infectólogos, con el Ministerio de Salud, con el Instituto Nacional del Salud, . Yo creo que hoy en día, podemos decir que Colombia tiene la cuarentena más larga que se haya visto en el hemisferio occidental y la estamos haciendo con una gran sentido de responsabilidad. Pero también tenemos que darnos cuenta de una cosa: el coronavirus no se va a ir el 27 de abril, ni el 27 de mayo, ni el 27 de junio, ni el 27 de julio, ni el 27 de agosto y así sucesivamente, porque vamos a tener un virus que va a estar presente en la humanidad por un periodo mucho más largo", anunció el mandatario.

La estrategia que seguiremos después de que acabe la cuarentena, según Duque.

El presidente señaló que la cuarentena no puede ser eterna y que por eso ha propuesto otros mecanismos, porque lo que podría venir es duro.

"Un país no puede permanecer en cuarentena indefinidamente, porque o si no lo que hacemos es acabar todo el desarrollo humano; eso acelera la pobreza, acelera incidentes de desnutrición… acelera otros fenómenos y otras patologías. Hay personas que van a sufrir de estrés que se les van a acelerar muchas de sus preexistencias", apuntó Duque.

"Tenemos que ser muy claros en que hay que ir migrando de un aislamiento preventivo obligatorio total, a un aislamiento inteligente en las medidas. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros partamos de que tenemos que recuperar nuestra vida productiva, pero no nuestra vida social", apuntó.

Sin embargo, lo que más impactó de su respuesta es que la vida no será la misma y que no se podrán vivir muchas cosas.

"Después del 27 de abril no es que vamos a ir al parque a jugar un picadito de fútbol… Después del 27 de abril no nos vamos a ir a una fiesta de 15 años… Después del 327 de abril no nos vamos a ir a un matrimonio… Después del 27 de abril no nos vamos a ir a una rumbita a la casa del vecino, ni vamos a estar en discotecas, ni en bares, ni en conciertos, ni en grandes eventos", señaló el mandatario.