¿El sistema de salud sí tiene plata para enfrentar el coronavirus?

El pasado 30 de marzo el Gobierno hizo un desembolso de $782.515 millones a las 38 EPS del país como parte de lo que el Ministerio de Salud llama “la garantía de flujo de recursos corrientes al sistema de salud para la atención de salud de los colombianos, durante la emergencia sanitaria del COVID-19 de manera independiente de las volatilidades económicas”, sin embargo, un vocero de las EPS buscó a PUBLIMETRO para señalar la preocupación del gremio por el sostenimiento del sistema de salud nacional durante el pico más alto de la pandemia, pues ven que las medidas gubernamentales son insuficientes y, además sólo están cubriendo deudas que ya estaban.

“El sistema en Colombia no está hecho para enfrentar una pandemia”

“Esa plata que entró se fue de una vez para el sistema, pero no es para la emergencia del COVID-19”, le dijo a este medio un alto directivo de una EPS que pidió reservar su nombre por seguridad: “Todos los días vivimos haciendo cuentas y conciliaciones, y esa plata del 30 de marzo fue un anticipo de las obligaciones normales del gobierno con las EPS, nada que ver con que sea una inversión para luchar contra el COVID-19”, insistió.

El gobierno señala lo contrario, en un comunicado de MinSalud del pasado 5 de abril señala que “la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud –ADRES-, giró $1,93 billones por concepto de la UPC del régimen subsidiado de salud, para garantizar la atención médica que requieran los usuarios en esta época de cuarentena”, pero la fuente de PUBLIMETRO hace énfasis en que esa plata “hace parte de los giros corrientes que mensualmente la ADRES realiza”, así que "el gobierno está mintiendo al señalar que está destinada a cubrir la crisis, pues precisamente se trata del cubrimiento normal del funcionamiento del sistema de salud, no de un dinero extra que garantice una respuesta apropiada frente a la crisis".

“Esa plata que entró se fue de una vez para el sistema, pero no es para la emergencia del COVID-19”

Diana Cárdenas Gamboa, viceministra de Protección Social, explicó que “estas medidas serán completadas con acciones dirigidas a aumentar la flujo de recursos a través del saneamiento de deudas y mecanismos de financiamiento excepcionales para el COVID-19”, pero desde las EPS lo que está haciendo el gobierno es "pagar deudas de algo prestado: la EPS ya le pagó a las IPS, que le pagan al laboratorio y al médico. Con esto nos están cubriendo lo que ya pagamos, no nos están dando nada extra para afrontar una crisis en la que vamos a necesitar muchísima más inversión”.

El propio Ministro de Salud, Fernando Ruiz, aceptó en las alocuciones del consejo de ministros que preside Iván Duque todos los días a las 6 p.m. que el sistema de salud iba a necesitar una cifra cercana a los $5 billones para poder enfrentar exitosamente al coronavirus, pero las comunicaciones emitidas por su despacho no están dejando claro de dónde va a salir ese dinero y, aunque parezca que se le está metiendo plata al sistema, lo cierto es que los cuadros de la ADRES dejan claro que lo que se está haciendo es el pago de deudas que denuncian desde las EPS, y no una inversión presente y a futuro.

Aparte de los cerca de 783.000 millones del pasado 30 de marzo, que era una deuda anterior, y del giro de casi $2 billones, que es un anticipo para compra de medicamentos y atenciones del Plan Básico de Salud (PBS), el gobierno ha publicado que completará varios giros al sistema de salud a lo largo de abril y mayo señalando que están destinados a la lucha contra el coronavirus, pero la fuente de PUBLIMETRO denuncia que están calculando las cifras con presupuestos del 2018 y que “esa plata es sólo para cubrir deudas y el funcionamiento normal del sistema, no para enfrentar una pandemia. Mejor dicho, esa plata por la que están haciendo tanto ruido en los medios no es plata nueva ni para el COVID-19, es plata que ya está comprometida El sistema en Colombia no está hecho para enfrentar una pandemia”, concluye.