Enfermera denuncia que vecinos la amenazaron y quieren sacarla de su casa en Bogotá

La enfermera, que no quiso revelar su identidad, aseguró que el miedo la ha hecho esconder su uniforme y su carnet.

La paranoia de una parte de la población de Bogotá con el coronavirus ha causado serios problemas a médicos y enfermeras de la ciudad. Los trabajadores de la salud, que a diario se juegan su vida en hospitales y centros médicos, han sido rechazados en sus vecindarios. Una enfermera que no quiso revelar su identidad denunció el nivel de discriminación al que se ha visto sometida.

La mujer aseguró que sus vecinos amenazaron con "sacarla de su casa" por temor a que transporte el virus. "Me piden que me vaya del barrio que si llega el virus va a ser mi culpa porque soy enfermera (…) Le dijeron a mi familia que tenían que sacarme lo más pronto posible, o si no que me iban a sacar", dijo la mujer a Alerta Bogotá.

La enfermera ha tenido que desprenderse de su ropa y de su carnet para poder llegar a casa. "Ya no ando con uniforme ni con el carnet de la institución porque no sé qué me pueda pasar. Me vengo con mi ropa particular, inmediatamente llego a casa la ropa la echo a lavar y el teléfono le hago la desinfección y me meto a bañar y ahí ya entro en contacto con la gente que convivo”, señaló.

Los médicos, enfermeros y empleados de hospitales de Bogotá han sido discriminados por sus vecinos en medio de la pandemia. Las denuncias de este tipo de discriminación llegan al punto de exigir un decreto para prohibir este tipo de discriminación.

