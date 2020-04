La cuarentena en Bogotá, con cada vez más focos de incumplimiento

¿Quién incumple? Mientras muchos bogotanos permanecen en cuarentena en Bogotá, otros se aglomeran en mercados o tratan de salir a pasear.

Preocupación. Municipios como La Mesa y Anapoima recibieron una andanada de turistas y dueños de casas que supera sus capacidades.

La tercera semana de cuarentena en Bogotá inició con una serie de denuncias muy dramáticas. Mientras en varios sectores de la ciudad la cuarentena está siendo violada por población que busca conseguir alimento o recursos, en otros el aislamiento está siendo roto por grupos de personas de paseo. La misma situación vivida en los primeros días de confinamiento decretado por la alcaldesa Claudia López se ha presentado en municipios turísticos alrededor de Bogotá.

Ante la llegada de la Semana Santa, un grupo de bogotanos rompió la cuarentena y viajó a municipios turísticos cercanos. A pesar de los retenes y de las peticiones de aislamiento del Gobierno, se registró entrada de turistas en Anapoima y Girardot (Cundinamarca). El caso del puerto sobre el río Magdalena es crítico pues el municipio se encuentra militarizado.

¿Quiénes están viajando? Para empezar, se trata de propietarios de inmuebles en estos territorios. El alcalde de La Mesa, Humberto Segura, afirmó a Semana que se trata incluso de altos funcionarios del Estado provenientes de Bogotá. "Tienen casas en Anapoima, pasan con sus esquemas de seguridad, y la Policía no puede hacer nada. Mire, lo que estamos viendo es que utilizan su investidura para pasar Semana Santa en La Mesa y Anapoima", dijo el mandatario local.

La crítica ha surgido luego de la irresponsabilidad de algunos bogotanos durante el simulacro de cuarentena. Una cosa es atender a las poblaciones de sus municipios o de pueblos vecinos. Otra es hacerlo con quienes, como aseguró a Semana el alcalde de Anapoima Alexander Bermúdez, "se están reuniendo en sus fincas a tomar licor. Eso también se nos puede convertir en un problema para nosotros como autoridad".

Ventas como si nada

Otro tema crítico se está registrando en las zonas comerciales del sur y el occidente de la ciudad. La cuarentena en Bogotá provocó grandes aglomeraciones este sábado a las afueras de Corabastos. Aún cuando la central tiene implementado el "pico y cédula", vendedores ambulantes se arremolinaron alrededor. Esto causó trancones en pleno confinamiento, y una gran aglomeración de compradores buscando mercados.

Esta misma situación se ha vivido durante la semana en otros almacenes. Las normas de la Alcaldía que exigen un máximo de 10 personas dentro de negocios pequeños han provocado que en muchas tiendas la gente no respete la distancia mínima en la puerta de sus locales. Además, en sectores del sur y occidente de Bogotá, la preocupación es la nula presencia de la Policía para controlar estas aglomeraciones.

La alcaldesa Claudia López ha sido tajante en rechazar los llamados de militarizar Bogotá. "Enfoquémonos en el 75% de la población que ha hecho las cosas bien, no en el 25% que ha hecho las cosas mal". Aún así, las cifras no apoyan esta postura. De los 1485 casos de coronavirus en el país, 725 están en Bogotá, el 48,8%. Esto puede indicar que la pandemia no está siendo controlada de manera tan efectiva en la capital como en otros departamentos.

Aún así, la posición de la militarización de Bogotá parece no tener eco en la administración distrital. La Secretaría de Gobierno llegó a acuerdos con los diferentes actores de Corabastos para tratar de disminuir aglomeraciones. Otros puntos críticos están en proceso de desarrollo. Y con la llegada de ayudas por los programas nacional y distrital, la ciudad podría contar con beneficios. Eso sí, de nada servirán si quienes pueden quedarse en casa prefieren evitar esas salidas y arriesgar a la población.

La cifra

725 casos de coronavirus en Bogotá a corte del 5 de abril

1485 casos de coronavirus en Colombia al mismo corte

