Minvivienda respondió las preguntas recurrentes en materia de arrendamiento. Estas son las medidas anunciadas por el Gobierno sobre arriendos de vivienda y locales comerciales.

Recientemente el ministro Jonathan Malagón anunció que queda prohibido el desalojo de las viviendas. Además, congeló el incremento del canon de arrendamiento durante la crisis por el coronavirus.

Pero a los ciudadanos les quedaron dudas. Estas son algunas de las respuestas:

Medidas anunciadas por el Gobierno sobre arriendos de vivienda y locales

¿Las medidas aplican solo para los estratos 1 y 2?

No. Las medidas en materia de arrendamiento benefician a todos los colombianos, independientemente de su nivel de ingreso.

¿Ya no hay que pagar el canon de arriendo?

Estas medidas no significan la suspensión, el congelamiento, la condonación, ni mucho menos la eliminación del pago de los cánones. No estamos fomentando una cultura de no pago. Por el contrario, las familias que puedan seguir pagando sus obligaciones, deben hacerlo cumplidamente. Por su parte, los hogares que en el marco de la emergencia hayan tenido una reducción en sus ingresos, podrán contar con instrumentos adicionales para conciliar y llegar a acuerdos de pago entre privados.

¿Se permiten los desalojos durante la emergencia?

La Ley establece que los desalojos de arrendatarios sin orden judicial son ilegales. La nueva medida garantiza que, bajo ninguna circunstancia, las familias podrán ser desalojadas de su vivienda durante la emergencia. Esto se extiende hasta dos meses después de finalizada la misma.

¿Qué les podemos decir a las familias que han sido víctimas de desalojo?

Debido a la suspensión de términos decretado por el Consejo Superior de la Judicatura hasta el 12 de abril, no pueden llevarse a cabo desalojos. Los desalojos sin orden judicial son ilegales. Si sucede, el mensaje es que estas familias acudan a la autoridad policial para la protección de su derecho a la vivienda.

¿Está desprotegido el arrendador?

Las medidas anunciadas por el Presidente Iván Duque no implican el no pago de los cánones de arrendamiento, de manera que los propietarios de los inmuebles no están desprotegidos. Además, cuentan con todas las herramientas legales y jurídicas para hacer efectivos sus derechos. Las familias que viven en arriendo tendrán que seguir honrando sus obligaciones, bajo las condiciones a las que lleguen ambas partes. Por eso hacemos un llamado a la solidaridad responsable.

¿Estas medidas también aplican para locales comerciales?

También aplican para las micro, pequeñas y medianas empresas.

