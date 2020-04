Habla periodista que lloró en vivo transmitiendo la tragedia del coronavirus en Ecuador

El periodista que lloró en vivo en una transmisión explicó por qué rompió en llanto mientras cubría la crisis del coronavirus en Guayaquil.

Una de las imágenes más dramáticas del impacto del coronavirus en Ecuador la dio un periodista que lloró en vivo, en pleno noticiero. La transmisión del reportero Carlos Julio Gurumendi, desde una iglesia de Guayaquil, debió ser suspendida porque no pudo aguantar las lágrimas.

El periodista, en diálogo con el diario El Tiempo, explicó por qué rompió en llanto en medio de la transmisión. En el video se puede ver que el reportero intentaba presentar una información, pero no pudo contenerse. Durante varios segundos sólo se escuchó el repique de campanas y sus sollozos.

Según el reportero del canal RTS, la situación en la que se encontraba motivó su llanto. "Fueron sentimientos encontrados. Minutos antes había visitado a mi familia y no la pude abrazar, por el riesgo de un contagio, y el repique de las campanas me llegó al corazón: sentí impotencia de ver cómo la gente se está muriendo por una pandemia que nos ha cambiado la vida a todos", dijo.

El periodista que lloró en vivo durante la transmisión dijo que se había aislado voluntariamente de su familia. Permanece en la calle haciendo reportes desde distintos puntos de Guayaquil, la ciudad más afectada por la pandemia en el vecino país. Vive, junto con sus compañeros de trabajo, en la sede del canal.

"Me he sentido nervioso, desesperado, quisiera tener la medicina en mis manos y ayudar a todos", aseguró Gurumendi. Pidió a la población ecuatoriana y colombiana acatar las recomendaciones del Gobierno, pues "esto no es un juego".

