Cómo debe cuidar su carro durante la cuarentena

Cuidados. En medio del encierro por el coronavirus, no se olvide de cuidar su carro durante la cuarentena para no sufrir dolores de cabeza.

Piezas clave. Preste especial atención al cuidado de sus llantas y las superficies de contacto.

Más de 3 millones de automóviles en todo el país están guardados hasta nuevo aviso debido a la cuarentena impuesta en Colombia desde el pasado 19 de marzo. Los propietarios de vehículos particulares solo los pueden sacar durante espacios muy cortos de tiempo para hacer mercado o hacer vueltas, o si hacen parte de las excepciones decretadas por los gobiernos nacional y locales.

Estos miles de carros detenidos pueden afrontar serios riesgos. En algunos casos pueden parecer solo inconvenientes como un poco de polvo, pero hasta esas pequeñas cosas, si se ignoran, pueden causar grandes problemas a futuro.

Por esto, PUBLIMETRO le presenta estos consejos que realiza Cesvi Colombia para cuidar su carro durante la cuarentena y la para obligada. Tenga en cuenta que los automóviles nuevos, sobre todo los híbridos y eléctricos, tienen consejos especiales para su cuidado.

Limpieza y protección

La principal medida para cuidar su carro durante la cuarentena es tener el vehículo limpio. No solamente en su limpieza exterior: cuídese de limpiar también las piezas internas del vehículo. Use limpiadores a base de alcohol en las superficies de contacto como manijas, timón, palanca de cambios, cinturones y tablero, incluida la pantalla.

Utilice desinfectantes para limpiar los ductos del sistema de ventilación y considere cambiar el filtro antipolen del aire acondicionado después de la cuarentena. El resto de las piezas pueden ser limpiadas con un jabón corriente. Trate de no dejar las ventanas herméticamente cerradas, para evitar que se acumule humedad, malos olores o se resequen los cauchos en el interior.

Si su vehículo está guardado en interior, no lo limpie en seco. Se recomienda lavar el vehículo por fuera con agua y un champú especial para vehículos que no deteriore la pintura. Para hacer el secado, utilice paños de microfibra o algodón, que no son abrasivos.

Si debe guardar el carro en exteriores, la mayor recomendación es utilizar una pijama para autos, que evita que la pintura se decolore. La pijama no puede ser plástica, pues estas causan aún más daños. También se recomienda no estacionar el vehículo debajo de árboles: las resinas y hojas de los árboles, y los excrementos de las aves, son altamente corrosivos.

Mueva el carro

Una recomendación básica es que no se olvide de mover su vehículo durante la cuarentena. Esto no implica sacar el vehículo a pasear: simplemente encienda el motor al menos una vez a la semana y trate de mover el vehículo dentro de su estacionamiento en cuanto sea posible. Esto evita que las llantas queden mucho tiempo quietas y se deformen: también vigile la presión de las llantas y manténgala en la recomendada por el fabricante.

Antes de encender el motor, revise todos los fluidos: aceite, líquido refrigerante y líquido de frenos. Si los niveles están en lo normal, encienda el motor y manténgalo unos minutos hasta que llegue a temperatura de operación o hasta que el ventilador del radiador encienda dos veces, unos 10 minutos. No use el sistema de ventilación o aire acondicionado.

Luego de apagar el vehículo, trate de dejarlo en neutro o, en caso de un vehículo automático, en Park. En la medida de lo posible no lo deje "engranado" en un cambio. Active el freno de mano (pero desactívelo antes de volver a encenderlo, para evitar daños en su mecanismo).

Finalmente, desconecte la batería para evitar daños en el sistema eléctrico. Primero desconecte el borne negativo y, unos minutos después, desconecte el borne positivo. Revise el nivel de combustible y el tiempo para tanquear el vehículo: se recomienda no mantener combustible en el tanque durante más de tres meses.

¿Y para los eléctricos?

Si usted tiene un vehículo eléctrico o híbrido, cuidar su carro en cuarentena implica cuidados diferentes. Las baterías deben moverse más seguido, por lo que se recomienda encender el motor una o dos veces a la semana durante 10 a 15 minutos. Por supuesto, como con los celulares o computadores, no puede mantener el vehículo conectado: trate de hacerlo únicamente para moverlo.

No trate de mover el vehículo cuando esté descargado, ni de forzarlo. Y sobre todo no intente lavar su motor o manipular el sistema eléctrico: tanto los motores como las baterías de los vehículos eléctricos son extremadamente peligrosas. Su mantenimiento debe realizarse en talleres especializados con medidas de protección adecuadas.