Así funciona el Pico y Cédula para el ingreso a Corabastos.

Lo primeros días de la cuarentena, cientos de bogotanos abarrotaron las tiendas, plazas supermercado. Corabastos fue uno de los escenarios más concurridos, por lo que se tomaron varias medidas.

¿El abastecimiento de alimentos está garantizado para los bogotanos durante esta cuarentena?

Hay comida suficiente. No hay desabastecimiento de alimentos, quiero ser claro en eso. Por supuesto, hay días que llegan más camiones que otros, porque las dinámicas del mercado cambian. Pero en ningún momento, desde que comenzó la cuarentena, hemos dicho que hay escasez.

Los precios son normales, no hay excusa para que en las tiendas cobren exageradamente, con el pretexto de que Corabastos subió lo precios, porque no es así y es algo que queremos reiterar, nosotros no somos responsables de las alzas.

Durante los primeros días de cuarentena, la especulación en centrales como Corabastos fue rampante. De hecho, se registraron varias capturas de comerciantes que trataron de "hacer su agosto".

Para frenar definitivamente estas conductas, Corabastos impuso una lista de precios máximos de alimentos que servirá como tope a estos productos, ¿de qué se trata?

Recientemente, se presentó una situación (de especulación) con un comerciante. Algo que por supuesto rechazamos. Lo denunciamos ante las autoridades, entes de control, Fiscalía, Secretaría de Gobierno, y demás. No debe haber especulación. Eso no tiene que pasar.

Nos ha servido la medida, la cual ha sido concertada con los comerciantes. Eso ha dado tranquilidad. Nosotros siempre queremos que gane el productor (campesino), transportador, comerciante y cliente.

A raíz de la cuarentena, otra de las medidas que se ha tomado es la de un Pico y Cédula, para reducir las aglomeraciones y permitir el abastecimiento en orden, ¿la acción ha sido efectiva?

El Pico y Cédula nos ha funcionado muy bien, tanto así que lo van a implementar en otras centrales de abasto del país.

Nosotros no tenemos que ser indiferentes a la situación que atraviesa la ciudad, y por eso hemos apoyado a la Alcaldía en las medidas de cuarentena. La idea es evitar las aglomeraciones, que solo una persona por familia vaya a hacer mercado. Cada vez la más aplicaremos esta medida con mayor rigurosidad.

Los días calendario impares (1, 3, 5, 7, 9), se restringirá el ingreso a las personas cuyo último dígito de la cédula sea impar; los días calendario pares (2, 4, 6, 8, 0), se restringirá el ingreso a las personas cuyo último dígito de la cédula sea par.