Daniel Samper Ospina renunció a Revista Semana, por despedida de Coronell

Luego de que Revista Semana notificara a Daniel Coronell del fin de su contrato por columna que no gustó mucho a los directivos de las publicaciones, se armó un gran alboroto en las redes sociales.

Muchos opinaron que no era la manera y que esto era otro de los ejercicios de censura de la casa editorial para con los periodistas que hacían denuncias.

Pues el otrora columnista, Daniel Samper Ospina, otro de los más leídos en su sección de opinión, renunció al cargo y a su columna en la publicación, en un acto de solidaridad con su colega, Coronell.

"He tomado la decisión de renunciar a mi columna en Revista Semana , la revista en que me formé como periodista y aprendí a ser libre, y cuyas últimas decisiones respeto, pero no comparto. Solo gratitud por ser mi casa durante tantos años, y gratitud infinita a los lectores", informó Samper Ospina en sus redes sociales.

He tomado la decisión de renunciar a mi columna en @RevistaSemana, la revista en que me formé como periodista y aprendí a ser libre, y cuyas últimas decisiones respeto, pero no comparto. Solo gratitud por ser mi casa durante tantos años, y gratitud infinita a los lectores. — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) April 1, 2020

En contexto…

Hace meses se conoció que Daniel Coronell fue despedido de Revista Semana por denunciar que la publicación tuvo información privilegiada sobre casos de falsos positivos y que no la hizo ver la luz. Revista Semana despidió a Daniel Coronell de su espacio semanal.

Tras esto, Felipe López, fundador de la revista, despidió a Coronell, quien volvió después de unos días a petición de Alejandro Santos, director editorial y María López, presidenta de Publicaciones Semana.

Sin embargo, Coronell manifestó que si volvía, debían respetarle la independencia y que si tenía cosas que decir del medio, que las diría, costase lo que costase.

Así lo reveló Coronell en su columna Las orejas de burro, en donde habló sobre lo él denomina una jugada antiética y antiestética de la Revista y fue que despidió a más de empleados, cerró publicaciones, pero además, se fue en contra de quienes denunciaron los hechos.

Así, Coronell reveló la sucia estrategia de la Revista para ensuciar a Julio Sánchez Cristo, que denunció los despidos en la publicación.

Pues esta columna le costó nuevamente la cabeza a Coronell, que fue despedido por la Revista en la que escribía dominicalmente su columna, la más leída en el país y la más leída en la revista.

"A partir del próximo número de Semana, Juan Ricardo Ortega entrará a hacer parte del grupo de columnistas de la edición impresa de la revista", expresó la revista en un comunicado de prensa.

"Juan Ricardo, quien ha sido columnista de la revista Dinero, es un reconocido economista y analista que ha ocupado importantes cargos como la Dirección General de la Dian, los viceministerios de Comercio, Industria y Turismo; y de Finanzas y Crédito Público; la Secretaría de Hacienda de Bogotá y la dirección de Fogafin", señaló la .

" Ortega entrará en reemplazo de Daniel Coronell, a quien Publicaciones Semana le agradece sus servicios en estos años", con esto despiden a uno de los periodistas más importantes del país y que se había vuelto molesto para la clase política, por sus denuncias y en especial para el uribismo, al cual le delató varias de sus caras.