Hermanitas Calle denunciaron que no las atendieron cuando presentaron síntomas

Queridos amigos, les contamos que seguimos con síntomas y en aislamiento preventivo. Hemos llamado a las líneas que ofrecen las autoridades competentes pero no recibimos una respuesta satisfactoria, hasta el momento no nos han realizado la prueba para determinar si tenemos el Covid-19. Señores @alcaldiademed y @gobantioquia Esperamos que estén más al pendiente de estas líneas y que estas tengan un mayor cubrimiento. Es por ustedes y por todos nosotros. #medellin #gobernaciondeantioquia #alcaldiademedellin #HermanitasCalle