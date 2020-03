Duras críticas a la iglesia por pedido de ayuda económica en medio de la crisis

A muchos colombianos no les gustó ni cinco esta idea. Tildan de descaro pedido de ayuda económica para las iglesias.

La propuesta fue hecha por el senador John Milton Rodríguez, del partido Colombia Justa Libres. Él pidió al Gobierno, debido a la pandemia, una ayuda a las iglesias. También para comunidades y organizaciones religiosas.

Agregó que "debieron suspender actividades con una gran afectación en materia financiera y social". Por eso "le pedimos al Gobierno que lo tenga en cuenta".

Luego pidió:

"Que se les incluya en los planes de respaldo en medio de la crisis con créditos a las organizaciones sociales y religiosas que necesitan realizar el pago de nómina, servicios, impuestos y otros rubros del cual dependen muchas familias".

Entonces, los comentarios no se hicieron esperar. Varias personas respondieron a la solicitud y la reacción no fue la deseada.

"¿Perdón? En serio, que descaro", dijo una persona. "Dios proveerá", escribió otra persona en Twitter.

En otro de los comentarios se lee:

"Considero, con respeto a su opinión, que cada caso es diferente. Pues algunas congregaciones tendrán la capacidad de mantenerse en medio de la crisis por la fidelidad de sus miembros en el aporte de diezmos y ofrendas. Cuidémonos de ver un Estado paternalista y seamos fieles".

Sin embargo, pese a los comentarios, algunos aseguraron que sus familias sí se están viendo afectadas.

"Tanto odio… dependo económicamente de la iglesia, soy productor audiovisual. Esta semana he trabajado gracias a ella… Si sus finanzas se ven afectadas no sólo mi familia se verá afectada…. Ya el otro estudio al que presto mis servicios me dijo que no sabe cómo pagar lo demás", manifestó uno de los seguidores del senador.

