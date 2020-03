Wuhan renace entre fuertes medidas de control contra el coronavirus

Pocas tiendas abiertas y contados viandantes por las calles de Wuhan, cuna de la pandemia de coronavirus y que, a pesar de seguir acaparando las estadísticas más crudas de la enfermedad en China, intenta recobrar la normalidad.

La urbe ofrece un aura aún fantasmagórico y las fatigadas miradas de los pocos wuhaneses que se atreven a salir a la calle certifican la dureza de la cuarentena impuesta hace ya más de dos meses.

Este aislamiento se levantará de forma definitiva el próximo 8 de abril, a partir de cuando se podrá empezar a salir de ella.

En este momento, los residentes pueden ya salir de sus casas si justifican un buen estado de salud -que las autoridades verifican cada día-, pero todavía no tienen potestad para abandonar libremente la ciudad.

Por su parte, los repartidores en moto, que han mantenido abastecidos a los en torno a 11 millones de residentes de la capital provincial de Hubei, siguen circulando con sus pedidos a cuestas, como de costumbre.

🇨🇳 Origen del nuevo coronavirus, la ciudad china de Wuhan comienza a abrirse de nuevo al mundo pero, tras dos meses de aislamiento prácticamente total, teme que la enfermedad vuelva del extranjero #AFP https://t.co/tt7SemaTwe pic.twitter.com/y6L7gIRk6C — Agence France-Presse (@AFPespanol) March 29, 2020

En Wuhan se han producido al menos 2 mil 543 de las 3 mil 300 muertes por COVID-19 certificadas oficialmente en China, aunque residentes de la urbe citados por algunos medios locales y regionales se muestran convencidos de que las cifras son mucho mayores.

Este viernes, se produjeron al menos 5, todas ellas en la ciudad, según los datos difundidos hoy por la Comisión Nacional de Sanidad de China. El organismo también indicó que 706 de los 742 pacientes en estado grave en China se encuentran en Wuhan.

Otros datos son más alentadores, como los 45 mil 418 pacientes que habrían superado la enfermedad en Wuhan, según la fuente, del total de 75 mil 448 pacientes curados en todo el país.

Cifras como ésta y como la práctica ausencia de nuevos contagios locales en los últimos días han contribuido a que las autoridades hayan apostado por tratar de volver a la normalidad.

Esta tan ansiada normalidad llegará por fases y de forma gradual, y mientras que no dicten que no hay riesgo no reabrirán las escuelas, colegios y guarderías de la ciudad.

¡Volveré a casa tan pronto derrote a esta enfermedad! Le dice Wang Peng, responsable de eliminación e incineración de desechos médicos, a su pequeño hijo a quien no ha visto en meses. Wang realiza turnos de 12 horas en Wuhan, centro de #China, para hacer frente al #COVID19 pic.twitter.com/4Fv6vQMsi0 — China Xinhua Español (@XHespanol) March 29, 2020

