(VIDEO) Desnudo y golpeado, así dejaron los vecinos a ladrón en Bogotá

Desnudo y golpeado, así dejaron los vecinos a ladrón en Bogotá.

En un video ciudadano quedó registrado el momento en que la comunidad del barrio Candelaria La Nueva, en el sur de la capital, arremete contra un señalado delincuente.

Según la información preliminar, los vecinos sorprendieron al bandido en el momento en que pretendía despojar de sus pertenencias a una mujer, que se encontraba esperando bus en un paradero.

Inicialmente, varios habitantes del sector lo empezaron a golpear. "¡No me peguen más, por favor, no me peguen más!", repetía el sujeto.

Sin embargo, ante las suplicas del ladrón decidieron desvestirlo.

"Mandemolo empeloto para el CAI", "quitenle la ropa a ese hiju***", "quítese la ropa o lo prendemos peor", son algunas de las frases que expresan los vecinos en la grabación.

Video

El portal Colombia Oscura compartió las imágenes.

#BOGOTÁ. Un sujeto fue sorprendido por la comunidad cuando intentó atracar a una joven que esperaba un bus del SITP en el barrio Candelaria la Nueva. pic.twitter.com/fpjKPuRKbZ — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) March 28, 2020

No es claro el desenlace de la situación. Según el video, los vecinos pretendían enviarlo al CAI.

En reiteradas ocasiones las autoridades han hecho un llamado para que los ciudadanos no se tomen la justicia por mano propia. No obstante, este tipo de casos son cada vez más comunes en la capital.